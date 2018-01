La Venta de Batán cierra sus puertas

La Venta de Batán, el recinto situado en Casa de Campo y que durante 43 años ha sido el hogar de la escuela taurina Marcial Lalanda, cierra sus puertas definitivamente. El equipo de la alcaldesa Manuela Carmena decidió el pasado diciembre no renovar el convenio de ayudas municipales a la escuela Marcial Lalanda, por lo que el Batán ya no será la sede de la entidad. Allí se concentraron unas 200 personas entre de aficionados al toreo, miembros de la escuela entre alumnos y entrenadores y varios concejales del Partido Popular de Madrid para dar su último adiós a las actividades taurinas de la escuela en la zona.

El portavoz del Partido Popular madrileño, José Luis Martínez-Almeida, reivindicó a Madrid como "la ciudad más taurina del mundo" y criticó el "desprecio" del gobierno de Ahora Madrid y la "falta de razones objetivas para cerrar esta escuela más allá del sectarismo". Le acompañaron varios concejales populares, entre ellos Paloma García Romero, presidenta de la Escuela Marcial Lalanda entre 2011 y 2015, y María Carmen Castell, gran aficionada al toreo y quien presentó en 2016 la proposición para considerar la Feria de San Isidro como evento de especial significación ciudadana e interés general para Madrid.

"La cantidad de subvención a esta escuela es ridícula en comparación con lo que nos cuesta los informes de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer [en referencia al convenio del Open de Tenis] o al informe de impacto de género de la M-30", explicó el portavoz en referencia a la subvención de 62.100 euros al centro. Almeida aseguró que reabrirán la escuela en Batán en caso de que ganen las elecciones municipales en mayo de 2019. También llamó la atención al PSOE-M y Ciudadanos, al señalar la "espantada" de ambos grupos "en su apoyo a la tauromaquia", y afirmó esperar el respaldo de los dos, "especialmente en el caso de Ciudadanos".

Las actividades en el recinto se concentraban especialmente en los fines de semana, cuando los alumnos de Marcial Lalanda visitaban el recinto (entre semana entrenan en Navas del Rey), o algún aficionado que por cuenta propia utilizaba las instalaciones para practicar. De lunes a viernes, las instalaciones solían estar frecuentadas por profesionales como Sergio Antonio Alves, novillero portugués de 20 años y que llegó a Batán hace un año junto a otros profesionales para entrenar. "Vinimos aquí para mantener el espacio, que estaba bastante abandonado", aseguró, "antes solíamos practicar fuera, pero todos los días pasaba gente a insultarnos, así que decidimos meternos aquí, no queremos provocar la sensibilidad de nadie".

Antonio Salcedo Álvarez, preparador físico y uno de los fundadores de la escuela taurina de Batán, se emocionó cuando se le preguntó por el cierre. "Estoy muy dolorido, podría llorar como un bebé ahora mismo". Por sus manos han pasado cientos de personas, entre ellas el Fundi, Joselito, el Yiyo o Cristina Sánchez. Otro de sus alumnos fue Martín Tejela, torero y alumno de la escuela en 1995, a la edad de 12 años. Destaca el apego máximo que tiene con este lugar: "Aquí me enseñaron los valores del respeto, el sacrificio, el esfuerzo" explicó apasionadamente. Tiene muy claro que este es un paso más para "capar el mundo del toreo" hasta que desaparezca. "Si prohíbes las corridas en Cataluña, prohíbes que los menores de 16 años puedan ver una corrida, cierras las escuelas, lo que estás haciendo es eliminar el futuro de la tauromaquia", argumentó el diestro.

La dirección de la escuela no ha decidido aún si tomará alguna medida de protesta. José Miguel Arroyo, alias Joselito y uno de los responsables de la escuela Marcial Lalanda, no podía ocultar su perplejidad ante el cierre y declaró estar "dispuesto a lo que haga falta para que no se cierre", sin ofrecer más detalles. Respecto al futuro de las instalaciones, resaltó ante los medios que “más allá de que podamos seguir o no en el Batán, la señora Carmena y sus concejales deben respetar el acuerdo plenario de hace unos años que obliga a que estas instalaciones se usen exclusivamente para la tauromaquia”.