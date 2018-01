Un vecino de Barcelona denuncia haber recibido disparos de balín por la estelada

Daniel Navarro, vecino del barrio de Les Corts de Barcelona, ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra tres disparos de balín en la ventana de su domicilio que, según sostiene, proceden del edificio de enfrente para recriminarle que tenga colgada la estelada, la bandera independentista catalana.

En declaraciones al diario Ara ha afirmado que "el objetivo de los disparos era la bandera", la única estelada en su edificio, y que "es muy probable que provengan de un bloque cercano", puesto que al vivir en un séptimo piso las hipótesis se reducen.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra consultadas por Efe han confirmado que el vecino ha interpuesto una denuncia por estos hechos, que ya ha sido remitida a los juzgados.

Navarro interpuso la denuncia el pasado martes 16 de enero y le "preocupa" que los hechos se repitan y que los balines vuelvan a dañar el cristal de la ventana cerca de su hijo de un año.

El afectado también ha admitido que en la zona en la que reside no hay un gran "sentimiento independentista", pero que hasta ahora no había tenido ningún problema y que, por este motivo, no retirará la estelada.