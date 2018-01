La juez halla indicios de 11 delitos en la reforma de la plaza de San Fernando

Juan Manuel López Rubio, abogado del exalcalde Julio Setién, mantiene que su defendido no ha cometido ninguno de los delitos que se le atribuyen de forma indiciaria. No existe insolvencia punible, puntualiza, porque el retraso en la finalización de las obras y la retención de estas por las constructoras querellantes, impidió devolver los bienes a los propietarios y liberar los créditos correspondientes, por lo que crearon “una situación catastrófica de tesorería”. Setien “no se apropió personalmente de ningún bien, por lo que no puede haber apropiación indebida, y no se ha lucrado en absoluto de la operación, por lo que no puede existir estafa. También indica que todos los gastos fueron auditados sin que se detectara ningún problema.

La juez ha detectado, sin embargo, indicios de la existencia de delitos. Por este motivo, mantiene en el auto (que se puede recurrir) que procede continuar con un procedimiento abreviado. El Ministerio Fiscal y las acusaciones cuentan con diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.