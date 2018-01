Ocho años de prisión a un conductor que mató a un hombre e hirió a 12 personas

El juez reprocha que no se pidiera homicidio doloso

Uno de los reproches que hace el magistrado José Manuel Vázquez Rodríguez es que ni la fiscalía ni las acusaciones pidieran que José Antonio Quintana Rojas fue condenado por un delito de homicidio doloso, tipificado en el artículo 138 del Código Penal. Este recoge una condena de prisión de entre 10 y 15 años.

“Lo primero que llama la atención del juzgador es la calificación del homicidio que todas las partes tilda de imprudente, cuando lo cierto es que tras las pruebas practicadas parece más bien doloso, con dolo eventual”, afirma en la sentencia el juez. Para ello, se basa en el relato de hechos: “El acusado, tras haber realizado el atropello de Alexander, para su vehículo y sale del mismo, si bien por las circunstancias vuelve a introducirse en él y pese a saber que Alexander está postrado en la vía, delante del coche, arranca el vehículo, atropellándole de nuevo así como a cuantas personas se encontraban en la vía socorriendo al herido o acercándose al lugar para ver lo que sucedía”. El herido es arrastrado unos seis metros y Raquel, otras de las víctimas, unos 30 “sin que el acusado detenga su marcha”.

El magistrado tacha de “contradictoria” esta acción con la calificación de “imprudente” que hace el fiscal y las acusaciones. “Si este hecho es calificado como una conducción con manifiesto desprecio a la vida de los demás y se dice que los delitos de lesiones son dolosos, es una incongruencia que el homicidio sea calificado de imprudente, pues el atropellado aún no había fallecido (lo hizo más tarde en el hospital) como consecuencia de la misma acción que el fiscal califica como lesiones dolosas”, añade el fallo.

El juez reconoce que no puede cambiar las calificaciones de las partes para no vulnerar el principio acusatorio: “Me está vedado hacer otro tipo de pronunciamiento, que además escaparía a mi competencia”. Por tanto, no puede elevar las penas, pese a las pruebas.