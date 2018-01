El gran festival del invierno

Inverfest se celebra desde hoy hasta el 4 de febrero en el Circo Price, con una propuesta heterogénea para calentar el calendario melómano: desde Los Chichos a Iván Ferreiro, 21 artistas pasarán por el escenario.

La propuesta de Javier Ruibal tuvo una acogida entusiasta: "Podríamos quedarnos a vivir una temporada en el Price y grabar discos juntos, tocar juntos en el escenario...". El aplauso divertido de sus compañeros de profesión fue unánime: los tres componentes de Los Chichos, Cintia Lund, Zenet y Andrés Suárez le acompañaban anteayer en la presentación de Inverfest, el festival de Circo Price en el que tocarán, durante cuatro semanas, junto a otros 16 artistas.

El visible compadreo del otro día es algo habitual entre los músicos que participan en este ciclo, que cumple cuatro años y abre las puertas desde hoy hasta el 4 de febrero. Inverfest, además de inaugurar el calendario festivalero madrileño en 2018, es una cita heterogénea para que todo el público tenga cabida, como dicen sus responsables, que añaden: "Cuando empezamos en esto, parecía una locura montar algo así justo después de Navidad, con la cuesta de enero, cuando la gente quiere descansar de las fiestas. Pero el tiempo nos ha confirmado que había un hueco para este festival". Este año tocarán más de artistas que el anterior, y esperan que pasen por el circo unas 25.000 personas.

Los músicos que se acercaron a presentar el Inverfest dieron una muestra de hasta qué punto este evento abre el diafragma: la rumba de Los Chichos, el tango irreverente de Zenet, el pop con tintes folk de Cintia Lund, la canción de autor de Andrés Suárez y el jazz mestizo de Javier Ruibal, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales, dejan claro que esto no va de tematización cerril, sino de melomanía desprejuiciada.

Basta echar un vistazo al cartel para comprobarlo: por las tablas del Price pasarán Carlos Núñez, el nubeiro virtuoso de las gaitas y las flautas, Bebe y su sonido rumboso y actitud escénica punk, el rock pedregoso de M-Clan, el pop lluvioso de Iván Ferreiro, el folk balcánico de Goran Bregovic, el flamenco experimentador de Rosalía & Raül Refree, el rock reposado y preciosista de Neuman, el pop despendolado de Viva Suecia y la apuesta más novedosa de Inverfest este año: introducen el hip hop por primera vez, y a lo bestia: un duelo de fraseos a tumba abierta entre los raperos Arkanok, epítome nacional en estas lides, y el argentino Dtoke. Su última pelea de gallos generó más de 20 de millones de visitas en Youtube. Con este segundo encuentro revanchista, que también se subirá a las redes, el Circo Price cuenta con superar esa marca.

El espíritu abarcador del Inverfest alcanza a las edades tempranas. El 20% del cartel se lo dedica a los más pequeños de la casa. Incluye en su programa el ciclo matinal New Rockers, por el que pasarán unos cuantos músicos para que los disfruten padres e hijos. Los componentes de Petit Pop vienen de curtirse en bandas que concibieron eso, hoy tan seminal, llamado indie, como Pauline en La Playa, Nosoträsh o Undershakers. Mantienen sus guitarrazos y sus melodías irresistibles de antaño, pero reenfocan sus letras a un público de menor estatura. Habrá también propuestas más irreverentes como la de Alex O'Dogherty y la Bizarrería, otras academicistas como la de Los Chicos del Coro y un poco de testosterona adolescente con los inconfundibles (en sentido estrictamente literal) cantantes de Gemelliers.

El buen rollo entre músicos continúa al final de la presentación del Inverfest. Andrés Suárez la culmina con una declaración que define muy bien el espíritu de este festival: "Vengo de Galicia, un lugar donde el invierno dura 11 meses al año. Me encanta celebrar el frío en el Circo Price, un lugar histórico para todo músico que se precie. Haré un concierto muy distinto a los habituales, cambiarán el repertorio y las colaboraciones, habrá muchas sorpresas que iremos desvelando en la redes sociales. Compartiremos escenario unos cuantos, no lo dudéis. Tocar aquí me hace sentirme un poco madrileño".