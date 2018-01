Condenada la mujer que deseó a Inés Arrimadas que la violasen en grupo

La mujer que pidió en Facebook el pasado septiembre que violaran en grupo a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha aceptado una pena de cuatro meses de cárcel por un delito contra la integridad moral, que queda en suspensión a condición de que no delinca en dos años y que participe en "un curso sobre igualdad y no discriminación, en particular por motivos de género e ideológicos".

Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora.No solo por lo q me dice a mí sino por todas las mujeres que han sido violadas pic.twitter.com/AGn0oFW9Oa — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 5 de septiembre de 2017

En una sentencia dictada por el Juzgado número 13 de Barcelona tras un pacto entre las partes, la acusada, Rosa María Miras Puigpinos, ha admitido que la noche del 3 de septiembre publicó en su perfil de dicha red social: "Sé que me van a llover las críticas de todos lados, sé que lo que voy a decir es machista y todo lo que se quiera, pero escuchando a Arrimadas en el debate de T-5 solo puedo desearle que cuando salga de noche la violen en grupo porque no se merece otra cosa semejante perra asquerosa".

Posteriormente, en otro mensaje, la calificó de "puta barata" y también insultó al líder del PSC Miquel Iceta ("la maricona mala"), el del PPC Xavier García Albiol ("el aborto del diablo") y Javier Nart, de Ciudadanos ("el abogado defensor de terroristas de Isis"). Ninguno de ellos presentaron denuncia.

La propia Arrimadas denunció estas palabras en Twitter con un pantallazo del comentario: "Aquí una muestra clara de odio. Voy a denunciar a esta señora. No solo por lo que me dice a mí sino por todas las mujeres que han sido violadas".

Tras la repercusión que tuvo el caso, la acusada eliminó su perfil de Facebook y transmitió sus disculpas a Arrimadas a través de su jefa de gabinete. También fue despedida de la empresa en la que trabajaba, la inmobiliaria Tinsa.

En su sentencia, que es firme, el sustituto del titular del juzgado de instrucción número 13 acuerda dejar en suspenso la pena de cuatro meses de cárcel aceptada por la acusada, a cambio de que la mujer no vuelva a delinquir durante los próximos dos años y participe en un curso de derechos humanos, igualdad y no discriminación por motivos de género e ideológicos, impartido por el Departamento de Justicia.

La sentencia que la acusada ha aceptado sostiene que, con sus comentarios, la mujer actuó "con ánimo de menoscabar la dignidad de las mujeres en general y en particular de Inés Arrimadas, a quien también pretendía difamar por rechazar su pensamiento político"