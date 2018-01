El PSOE se aleja de un acuerdo presupuestario con Carmena

Las cuentas municipales de Madrid se encuentran ahora en una situación de prórroga presupuestaria, después de que el año pasado el gobierno local no lograra redactar un nuevo plan para 2018. En este escenario se repite el planteamiento económico del año anterior, es decir, que el gasto previsto no puede superar los 4.700 millones de euros y será más difícil avanzar en nuevos proyectos de inversiones no contemplados en 2017. En cuanto a los proyectos plurianuales, el Ayuntamiento podrá mantener el planteamiento de 2017, pero tras cuadrar las cuentas con los 240 millones de recortes que debe acometer por el incumplimiento reiterado del techo de gasto en 2015 y 2016.

Cada modificación en la contabilidad municipal deberá, sin embargo, pasar por controles internos (de la asesoría jurídica y de la Intervención General). Las trabas burocráticas complican considerablemente mover dinero de varias partidas, lo que dificultaría la gestión municipal en un año clave para el gobierno de Ahora Madrid, con las elecciones previstas hacia mayo de 2019.

Entre los proyectos más relevantes, se encuentran la remodelación de Gran Vía y la Plaza de España; la mejora de calles y zonas ajardinadas; la creación de carriles bicis en varios ejes urbanos y la construcción de equipamientos en todos los distritos. De no alcanzar un acuerdo con el PSOE, será más difícil para Ahora Madrid realizar estas obras prometidas en campaña electoral.