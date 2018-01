Iceta: “No se deben elegir personas que no podrán ejercer sus funciones”

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha descartado este lunes la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat de manera telemática desde Bruselas y que los diputados electos que están huidos puedan votar sin estar presentes en el Parlament.

"No hablemos de cosas que no existen, como es la investidura telemática. No contribuyamos a que haya una doble realidad, que solo existe en la mente de algunos", ha asegurado el líder socialista, quien ha mostrado su "sorpresa" porque el independentismo baraje esta posibilidad que, según Iceta, no se ajusta al reglamento de la Cámara. En su opinión, se podrían ampliar los motivos para delegar el voto de manera puntual si lo acuerda el Parlament, pero nunca para hacer posible una investidura.

"El presidente ha de venir a la cámara y tener un debate con los grupos parlamentarios", ha insistido Iceta. "La investidura del presidente de la Generalitat requiere su presencia en Barcelona, porque los países necesitan presidentes que residan en su país. Es una norma aceptada en el mundo que el líder de un Gobierno y su equipo han de trabajar en sus despachos, que en este caso es la Generalitat".

La negativa a elegir un presidente del Gobierno catalán y unos consejeros que estén ausentes o que se pueda delegar el voto para constituir el Parlament por estar en la cárcel o huido en Bruselas es uno de los tres criterios que el PSC considera que deberían aplicarse para el arranque de la legislatura catalana el próximo día 17. Los otros dos que la cámara desarrolle sus funciones con pleno respeto a la legalidad constitucional y estatutaria y que el Gobierno catalán empiece a gobernar y a negociar con el Gobierno del PP después de meses de parálisis por el proceso independentista.

En esa línea, Iceta ha asegurado que el PSC apoyará la candidatura de José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos) para presidir el Parlament, en tanto que partido ganador de las elecciones y porque cumple los requisitos que reclaman los socialistas, pero ha pedido a la formación naranja que entable conversaciones con todos los grupos parlamentarios. Para que prospere esa idea, Espejo debería ser votado por todos los diputados no independentistas, incluidos los de Catalunya en Comú-Podem, y que al menos cinco parlamentarios secesionistas no participen en la votación. Se trata de un escenario que se antoja muy difícil a la espera de que se aclare el futuro de los ocho diputados independentistas que están huidos o en la cárcel.