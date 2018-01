‘Folk’, jazz y... Luz

Las canciones más conocidas de Luz Casal sonarán a mediodía de hoy con su propia voz y arropadas por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Un regalo de reyes en un marco tan singular como el Teatro Real y con un objetivo noble y solidario. El recital será a beneficio de la Fundación Acción Social por la Música, que trabaja por la inclusión social de niños en riesgo. Mientras, Luz Casal está preparando su nuevo disco y en breve se embarca en una gira por Francia, país que la tiene por diosa, y Bélgica.

No es el único concierto pensando en los niños, que viven todo el año ilusionados por la noche de hoy. El domingo la orquesta madrileña Camerata Musicalis, dirigida por Edgar Martín, ofrecerá a mediodía en el Nuevo Apolo otra de sus sesiones ¿Por qué es especial? con las que pretende explicar de manera didáctica y divertida las composiciones de distintos autores clásicos. Una manera de acercar la música clásica a los niños y a las familias que esta vez cuenta con la pianista María Parra como invitada de lujo para abordar piezas de Bach, Mozart y Schumann.

La sala Caracol se transforma en Jamaica por dos días, pues aunque parezca música más adecuada para la playa y el verano, hoy se puede escuchar ahí reggae de la mano de los madrileños Goymamba y mañana de la de los neoyorquinos de origen jamaiquino The New York Ska Jazz Ensemble, que lo aderezan con otras sonoridades.

El que puede que sea el cantautor más viajero de Madrid, Pez Mago, hace doblete entre hoy y mañana exponiendo su psicofolk en dos lugares bien distintos. Hoy en Libertad 8, en pleno centro de la ciudad, y mañana en La Nave Nodriza, una granja de Fresnedillas que organiza múltiples actividades culturales. En la del centro, mañana estará la cantautora Sara Veneros. A Kaydy Cain que viene de Los Santos y que esta noche actúa en But, no le gusta que a lo suyo lo llamen trap, esa especie de evolución del rap llevado a la lenta intensidad, pero sin embargo pasa por ser de sus impulsores en España. Son famosas sus peleas con C. Tangaga, otra de las propuestas más influyentes del género, a través de las puyas que mutuamente se lanzan en sus canciones.

El virtuosismo a la guitarra de El Twanguero no le resta emoción a su forma de tocar mezclando rock, folk, swing y surf y esta noche acude a El Sol, sala que mañana acoge a New Day, el proyecto de Amparo Llanos tras dejar los seminales e influyentes Dover. El saxofonista Miguel Malla reactiva su proyecto Racalmuto, el combo con el que recrea composiciones de Raymond Scott y John Kirby que hace ochenta años ponían música a las películas de dibujos animados sin diálogos, en el Berlín, sala que esta misma noche, tras su actuación, propone flamenco del bueno con el cantaor Miguel El Rubio.

Además, durante todo este finde termina la tanda en el Central que empezó el lunes el saxofonista José Luis Gutiérrez para arrimar junto a Iber Jazz Trío las improvisaciones del jazz a las sonoridades tradicionales de su tierra vallisoletana. Y folk es también lo que ofrece el domingo por la tarde Barahunda en el Galileo, la banda madrileña que se mudó a Galicia atraída por las sonoridades tradicionales atlánticas.