Arrimadas ve “urgente” impedir una mayoría independentista en la Mesa del Parlament

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este miércoles que "lo más urgente" es lograr la Presidencia del Parlament para su formación, o bien impedir que los independentistas revaliden su mayoría en la Mesa de la Cámara catalana tras las elecciones del 21 de diciembre, en las que los partidos soberanistas lograron la mayoría de escaños (70 de 135), pero el partido naranja se impuso como fuerza más votada con 36.

"Todo lo que hemos visto en la legislatura pasada ha sido posible porque la presidenta del Parlament no era la presidenta del Parlament, sino la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana y la delegada de Puigdemont", ha reprochado Arrimadas a Carme Forcadell en declaraciones a Onda Cero.

Arrimadas ha defendido un pacto entre los grupos no independentistas, también con Catalunya En Comú - Podem, para impedir que Junts Per Catalunya y Esquerra sumen cuatro de los siete miembros de la Mesa "para que no se repitan las barbaridades de la legislatura pasada", ha explicado la candidata de Ciudadanos, que ha criticado que desde el PP se le reprochara pedir una hipotética abstención de los 'comunes' durante la campaña y que ahora la presionen, ha dicho, para formar Govern.

Preguntada por el candidato del partido naranja a presidir la Cámara, Arrimadas ha afirmado que el partido no ha tomado una decisión pero que el hasta ahora vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra, tiene el "mejor perfil".

Puigdemont, "Nada claro"

La candidata de Ciudadanos ha recordado que algunos de los diputados electos independentistas se encuentran en prisión o en Bélgica, en alusión al expresidente, Carles Puigdemont, y al candidato de ERC, Oriol Junqueras, por lo que duda que el día de la investidura las fuerzas independentistas logren los 68 votos necesarios para investir al próximo presidente de la Generalitat.

"Nosotros vamos a hablar con todo el mundo", ha indicado Arrimadas que "no ve nada claro que se vayan a poner de acuerdo" ni que se corran las listas de JuntsxCat y ERC para sustituir a los investigados. En este sentido, la líder de la formación naranja ha explicado que no descarta postularse para presidir la Generalitat si las negociaciones para investir a Carles Puigdemont fracasan.

Arrimadas ha subrayado, sin embargo, que su prioridad ahora es la configuración de la Mesa "porque no se puede hacer investidura sin que se constituya el Parlament". Ha achacado la presión de populares y socialistas a Cs al "desastre de los resultados electorales" que obtuvieron el PSC y el PP en los comicios y ha pedido calma y confianza en la estrategia del partido naranja.

Junqueras, ante el Supremo

Arrimadas ha evitado contestar sobre la decisión que le gustaría que tomase el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre la permanencia en prisión del líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat destituido, Oriol Junqueras, porque cree que sería "hacer injerencia política". "Estaría presionando un poco a los jueces", ha insistido, y ha añadido que Ciudadanos trabajará en la defensa del constitucionalismo pase lo que pase este jueves.