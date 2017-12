Nochevieja con alerta terrorista

La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra ultiman el operativo de seguridad para la noche de Fin de Año, la primera después de los atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Por este motivo, además de las medidas habituales para este tipo de eventos, los cuerpos de seguridad han desplegado un operativo especial que incluye medidas como la colocación de barreras fijas o móviles para impedir un ataque terrorista como el que sacudió la capital catalana en verano. De hecho, se trata a un operativo similar al que lleva realizándose desde 2015 cuando se elevó al nivel cuatro (de un total de cinco) el peligro de atentado. Desde entonces no ha bajado de esta posición.

La noche del domingo Barcelona dará la bienvenida al 2018 con un espectáculo de pirotecnia, música, luz y agua que tendrá como escenario principal la Fuente Mágica de Montjuïc. La fiesta empezará a las 21.30, cuando los chorros de agua de la fuente comenzarán una danza donde se alternarán coreografías y acabará pasadas las 12 de la noche con un piromusical. La celebración estará estrechamente vigilada por los cuerpos de seguridad, que colocarán barreras para impedir la circulación de vehículos y evitar un intento de atentado. También se realizarán registros de los asistentes para prevenir la entrada de objetos que puedan causar daños.

Paralelamente, desde hace varios días, la Guardia Urbana y los Bomberos realizan inspecciones en bares y discotecas para detectar posibles incumplimientos de la normativa de ruidos, excesos de aforos o posibles anomalías en la señalización de los negocios y en las medidas de seguridad de los mismos.

Los agentes también han rastreado las redes sociales buscando fiestas privadas ilegales no autorizadas que concentran a decenas de personas en lugares donde se cobra entrada pese a no tener licencia y que no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas.

Durante la última noche del año, la Guardia Urbana desplegará diferentes controles de alcoholemia y drogas en todos los distritos.

El Metro funcionará de forma ininterrumpida desde las 5 de la madrugada del sábado 30 de diciembre hasta el lunes 1 de enero a las 12 de la noche.

2.323 denuncias

Durante todo el 2017 la Guardia Urbana ha realizado 1.121 inspecciones en discotecas, bares y locales de pública concurrencia que han derivado en 2.323 denuncias. La mayoría de las infracciones (192 casos) son por la falta de seguro de responsabilidad civil, seguido de la falta de limitador de sonido con registrador (110), la falta de documentación obligatoria (106), el incumplimiento del horario (101), la insuficiencia o el mal funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendio (98), la realización de una actividad diferente a la licencia (93) o la falta de rótulo con el límite de aforo (87).