El Liceo consolida una programación alternativa en el Foyer

Una de las veladas del Off Liceu de 2017.

La experiencia resultó interesante y capaz de atraer a un público no habitual en el Liceo. Así que el teatro de La Rambla ha optado por repetir el Off Liceu-Diàlegs musicals, con conciertos que se realizan en el Foyer y que en 2018 acogerán a 12 compositores de diferentes formaciones musicales, audiovisuales y poéticas en cuatro conciertos, uno más que el año que ahora termina. Un programa que nada tiene que ver con las óperas tradicionales y que apuesta por formatos pequeños de otras músicas. Este año por el Off Liceu pasarán compositores como Oriol Cruixent, Pedro Pardo y Carles de Castellarnau —el 9 de febrero—, Osias Wilenski, Benet Casablancas y Antoni Ros Marbà —23 de febrero—, Núria Núñez, Martí Carreras y Carles Pedragosa —el 13 de abril— y Tomás Peire, Núria Giménez y Arnau Tordera en la última de las veladas, el uno de junio.

Unos conciertos que apuestan por la proximidad entre los autores y un público que puede disfrutar de la música sentado en una mesa y tomando una copa. Y, lo que es más interesante, poder intercambiar impresiones con los intérpretes y autores al final de las veladas.

La selección de las piezas tiene la voz como nexo en común y ha querido reflejar los diferentes estilos y los compositores que acompañarán a los conjuntos vocales e instrumentales. Siempre en formato de cámara, probablemente el más adecuado para mostrar la visión poliédrica de la musical actual. Como ya se hizo este año, un presentador se encargará de conducir las veladas para ayudar al espectador y propiciar el debate posterior.

No todos los autores que llegarán al Off Liceu representan una novedad absoluta en el teatro de La Rambla. De hecho, el concierto programado el 23 de febrero es de tres nombres ligados al Liceo que, por primera vez, presentan de forma conjunta su trabajo. Wilenski fue maestro sustituto del Liceo y ahora presentará canciones para tenor y piano. Benet Casablancas es un compositor con una estrecha relación con el Liceo que presentará Retablo sobre textos de Paul Klee y esa velada terminará con Antoni Ros Marba con una escena de su ópera Walter Benjamin.