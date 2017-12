De Catral a Vinaròs: la Lotería deja 86 millones en la Comunidad Valenciana

La Lotería de Navidad ha dejado 86 millones de euros en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Alicante y Castellón. Los premios en Valencia han sido menos importantes, aunque en Benetússer una mujer, Neringa Bertulyte, que hasta este viernes utilizaba cupones de Cáritas para llevar comida a la mesa de su familia, ha sido la única ganadora del Gordo en territorio valenciano.

La administración de lotería La Esperanza, de Catral, ha regado este viernes con 27,5 millones de euros esta localidad ubicada en el sur de la provincia de Alicante, gracias al tercer premio, que ha recaído en el número 06.914. Entre 30 y 35 series de las 55 que ha vendido la citada administración se las quedó una cofradía de Semana Santa, la de La Purísima, patrona del municipio, cuya directiva cambió este año de terminación, del 8, en que se celebra esta festividad religiosa, al 4. La Purísima ha repartido así entre sus cofrades y numerosos vecinos del pueblo cerca de 17,5 millones de euros.

"El 8 no nos tocaba nunca y en la junta directiva decidimos cambiar al 4. A mí me gusta especialmente ese número porque es el día de mi cumpleaños, y nos ha traído suerte", ha asegurado a El PAÍS José Antonio Zamora, presidente de la cofradía agraciada, que ha recibido la noticia en el instituto de Secundaria de Torrevieja donde trabaja como profesor. "Nos hacía mucha falta y va a ayudar mucho porque mucha gente está sin trabajo o llevándolo como puede por la crisis", ha añadido.

El 06.914 ha sido el número premiado (500.000 euros a la serie, 50.000 al décimo) más tempranero de este sorteo. Minutos después de las 9.30 horas, la alegría se ha desbordado en Catral. Elena, una empleada de la administración La Esperanza, auguraba nada más conocer la noticia que el premio, el primero importante que da el establecimiento en Navidad, iba a estar muy repartido en todo el pueblo. Y así ha sido. Pascual Flores, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, ha indicado que la felicidad se ha hecho “extensible” a toda la localidad. Incluso él se ha llevado un pellizco de dinero.

La administración afortunada se ha visto rodeada de inmediato por varios cofrades y vecinos agraciados que querían compartir su alegría. Muchos de ellos llevaban camisetas con el 06914 impreso y han acompañado los tradicionales brindis con cava con vivas a su patrona. “¡Ay, qué Reyes les van a caer este año mis cuatro nietos!”, gritaba una mujer, ante las cámaras de televisión. Sus amigas, hacían también sus propias cábalas sobre el destino del premio y soñaban con algún que otro “viaje” y una cena “por todo lo alto” esta Nochebuena.

Suerte en Castellón

El 24.982, un quinto premio, quedará grabado en la retina de Lorenzo; de Pilar; de Silvia y sus cuatro hermanos; de una joven pareja de recién casados; de Quique y el grupo de cinco amigos con el que comparte décimo o de los futboleros de la Peña Valencianista de Betxí (Castellón), fieles al 24.982 desde hace 35 años. Son algunos de los muchos afortunados con este número, vendido íntegramente en la céntrica administración número 1 castellonense y que ha dejado 10,2 millones de euros gracias a las 170 series vendidas.

Un pellizco que se suma a los 33,6 millones de euros que el número 13.378, premiado con uno de los cuartos premios del sorteo navideño, ha repartido entre Vinaròs, al norte de la provincia, y, de nuevo en la capital, en las administraciones 4 y 13. O al más madrugador segundo premio vendido en la administración número 1 de Oropesa del Mar (Castellón): una serie completa del 51.244, con 1.250.000 euros de fortuna.

Los 6.000 euros por décimo del 24.982 son el pasaporte directo a un listado de regalos y planes de futuro que desde ya empiezan a tomar forma. Entre los beneficiados, una pareja de recién casados —Antonio y Pilar— que compraron el pasado 13 de septiembre, el mismo día de su enlace, dos décimos de este 24.982 “totalmente al azar”. 12.000 euros que destinarán a pagar la luna de miel que les queda pendiente.

“Acabo de comprarme un piso y me viene genial para empezar a llenarlo de detalles. Es un buen regalo de Navidad”, explica Quique Forcada, que compró el 24.982 para su grupo de amigos “al azar”. También fortuita fue la elección de Pilar Valiente, propietaria de la tienda de ropa infantil L'Armari dels Somnis, puerta con puerta de la administración afortunada y que abrió hace apenas un año. Sin duda, el nombre de su negocio desprende hoy un halo premonitorio. “Estaba oyendo el sorteo en directo, y no me lo podía creer. He salido de la tienda y le he dado un toque a la ventanilla de la administración. “¿Es cierto?” Y me han dicho con un gesto: sí, sí… No lo creo. Es solo para mí. Haré un viaje, seguro”, afirma con la copia del décimo en la mano y el original a buen recaudo.

Lorenzo, vecino de Castellón, trabaja en un establecimiento del centro y hasta el jueves por la tarde no recogió el décimo. Este viernes ha regresado a la administración con una sonrisa de oreja a oreja. La misma que no podía quitarse de encima el artífice de tanta euforia, el administrador Vicente Cubedo. “Lo hemos vendido todo. 170 series, 10,2 millones de euros muy repartidos, porque hemos vendido mucho en ventanilla pero también entre varias asociaciones, así que hemos llegado a mucha gente”, repite el propietario de la administración número 1 de Castellón. Fundada a mediados del siglo XIX, es la más antigua de la provincia. Esta es la primera Navidad con Vicente como nuevo dueño.