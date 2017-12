La mujer que tuvo buen ojo para intuir la fortuna en la fecha de aniversario de su hija

A Neringa Bertulyte, la única ganadora del Gordo en Benetússer (Valencia), le tiemblan las piernas. La mujer, de 42 años y nacida en Lituania, llevaba tiempo buscando el número 71198 porque coincide con la fecha de nacimiento de su hija mayor, la única de las tres que no vive con ella desde que emigró a España hace 15 años. “Estoy muy nerviosa, no sé si me voy a desmayar”, dice rodeada de cámaras y vecinos.

Bertulyte estaba trabajando al cuidado de una anciana cuando se ha enterado de que le habían tocado 400.000 euros. “Estaba sentada en un sillón, mirando el sorteo, y cuando lo he visto me he puesto a bailar y a llorar. Si no me traen aquí, no vengo”, cuenta en la administración de Lotería del Camí Nou de la pequeña población del área metropolitana de Valencia. El 71198, su número de la fortuna, era uno de los 11 décimos a los que había apostado esta Navidad.

Con un móvil prestado porque el suyo no tenía saldo suficiente, Bertulyte ha llamado a su hermana en Lituania. “Lo primero que voy a hacer es ayudar a mi hija mayor para que pueda estudiar. Y también voy a disfrutar y descansar un poco, aunque trabajar tengo que seguir trabajando”. Su salario es el único que entra en casa porque su marido, natural de Benétusser, está en paro.

Nacida en Mažeikiai, una población de 42.000 habitantes situada a orillas del río Venta, al norte de Lituania, Bertulyte se formó para ser pastelera en Lituania, aunque nunca ha trabajado de ello. Los últimos años han sido "muy duros", explica. En el banco, donde tres amigas la acompañan a depositar el décimo, se le caen de la cartera unos cupones de comida de Cáritas. Bertulyte también ha tenido que recurrir a la Cruz Roja y a los servicios sociales municipales.

"Ya era hora de que le sonriera la suerte. Cuando me ha llamado casi no le salía la voz y con lo desgraciadas que somos, he pensado: 'Algo malo le ha pasado", relata su amiga Pili mientras Bertulyte cierra con el responsable del banco un adelanto del dinero del premio—algo más de 320.000 euros, después de la retención de Hacienda—, que no le ingresarán en la cuenta hasta la semana que viene.

—¿Cuánto me hará falta para invitar esta noche? ¿500 euros?—, pregunta a sus amigas, cuyos rostros también reflejan una vida de lucha, en el despacho donde las han hecho pasar los responsables del banco. "Con eso tienes de sobra", responden.

—Pues dame 500 euros. O mejor mil—, dice la mujer. Después de acordar con el director de la sucursal una transferencia a la cuenta de su hermana en Lituania y antes de salir a la calle, donde la seguirán abrazando mujeres, Bertulyte se lo piensa mejor y eleva el adelanto para la celebración a 1.500 euros. Un día es un día.

Este año el premio se ha repartido entre muchas zonas geográficas. Aparte de Benetússer, otras localizaciones afortunadas han sido Vilalba (Lugo), Málaga, Jaca (Huesca), Baeza (Jaén), Sort (Lleida), Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid), Santander, Cádiz, San Bartolomé (Las Palmas), Murcia, San Pedro del Pinatar (Murcia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).