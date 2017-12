Miquel Iceta junto a Pedro Sánchez. JOAN SANCHEZ / VÍDEO: ATLAS

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado este viernes por la mañana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que proponga "una solución política" para Cataluña después de las elecciones de este jueves, en las que el independentismo ha vuelvo a ganar en escaños. El secretario general del PSOE considera que "está en peligro la convivencia en Cataluña y la recuperación de la economía española" y que, en esas condiciones, Mariano Rajoy debe abandonar el inmovilismo y mover ficha.

"El PSOE ha ofrecido una hoja de ruta alternativa al independentismo. Ha llegado la hora de que Rajoy explique su propuesta para que la escuchemos y decidamos si la apoyamos", ha insistido Pedro Sánchez, quien tampoco ha escatimado críticas al resultado electoral del PP. "No puede ser que un partido grande a nivel nacional sea una anécdota en Cataluña", ha dicho, para referirse a que el PP ha obtenido solo tres diputados, peor resultado que "una fuerza antisistema como la CUP", con cuatro.

Frente a ese escenario, Sánchez ha insistido en que "el PSOE es el único partido capaz de vertebrar España y gobernarla". El líder socialista considera que "al independentismo se le va a derrotar si se construye un proyecto de reconciliación nacional" y ha reivindicado al PSOE como "la referencia de la izquierda". En su opinión, la situación que se vive en Cataluña no se explica por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino por la inacción política de Rajoy. "Han sido muchos años de mirar para otro lado", ha dicho.

El líder socialista también ha reclamado a las fuerzas independentistas que no retomen la vía unilateral y que respeten la Constitución y el Estatuto de autonomía. En ese sentido, les ha recordado "que tomen nota" de que no han ganado las elecciones en votos. "No se puede seguir gobernando para el 47% de la población, sino para el 100%", ha insistido Sánchez.

Por su parte, el candidato a las elecciones, Miquel Iceta, ha vuelto a mostrar su insatisfacción con el resultado electoral, pese al aumento de un diputado y lo ha atribuido a que los socialistas catalanes "no valoraron lo suficiente el momento de excepcionalidad que vive Cataluña", no conectaron con los sectores populares no independentistas y han comprobado que la tercera vía aún no se concibe por la población como una alternativa. Por eso ha anunciado el "anclaje claro en la izquierda" del PSC y seguir insistiendo en su propuesta de más autogobierno y mejor financiación para Cataluña.