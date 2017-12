Los ‘besos imposibles’ de Arrimadas, Rajoy, Iceta y Domènech

El centro de Barcelona ha amanecido esta mañana con tres imágenes de besos imposibles. En un andamio de la Ronda Sant Pere han aparecido dos composiciones. En una se observa a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, besándose en la boca con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. A escasos centímetros de la impactante imagen, destaca una nueva composición en la que vuelve a aparecer Arrimadas, esta vez, besándose con el líder del PSC, Miquel Iceta. A varias calles de allí, en la plaza Sant Miquel, muy cerca del Ayuntamiento, ha aparecido una tercera imagen en la que se observa a Iceta, de espaldas, esta vez besando en la boca a Xavier Domènech, el candidato de Catalunya en Comú. Las tres imágenes son obras del artista urbano TvBoy. El diseñador de Milán, afincado en Barcelona, colocó las tres pinturas de lo que él llama de urban pop la pasada madrugada.

El beso de Iceta y Arrimadas en la Ronda Sant Pere de Barcelona. Albert Garcia EL PAÍS

“Las tres composiciones pertenecen a la serie besos imposibles, aunque en esta ocasión creo que son posibles”, ironiza el artista. En los últimos meses, TvBoy ha colocado varias piezas efímeras en la vía pública buscando provocar al espectador. El pasado julio colocó en la calle del Bisbe, enfrente de la Generalitat, una composición en la que aparecían Rajoy y Puigdemont besándose en la boca. Aquella obra, que duró solo unas horas, llevaba por título: La tercera vía y pertenecía a la misma serie de besos imposibles.

“El beso de Rajoy y Puigdemont no quedaba claro si era de despedida o reconciliación; ahora los nuevos tres besos son amores que no mienten. Son besos que son posibles dependiendo los resultados de las elecciones. Son las potenciales aventuras amorosas del bloque constitucional”, se sincera el artista. “No hice el beso entre los partidos independentistas porque eso seguro que no eran besos imposibles”, ironiza. El artista admite que no ha colocado al líder del PP catalán, Xavier García Albiol, porque es tan alto “que no me permitía encajar los besos”.

El diseñador asegura que con su arte solo pretende fomentar la libertad de expresión y que el espectador llegue a sus propias conclusiones. TvBoy ha reflejado diferentes posiciones políticas gracias a sus obras efímeras. En enero inmortalizó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, disfrazada de Wonder Woman. La obra duró solo unas horas antes de que alguien la destrozara. A los pocos días colocó a Colau como si de una santa se tratara. La obra tuvo el mismo final.