Forcadell acepta finalmente ir en la lista de ERC

Carme Forcadell finalmente sí ira a las listas de Esquerra Republicana para las elecciones del próximo 21 de diciembre. "Siempre he defendido pacíficamente y democráticamente lo que creo mejor para mi país. Este 21-D lo continuaré haciendo desde la candidatura de ERC", ha escrito Forcadell en Twitter esta tarde.

La presidenta del Parlament ha tomado la decisión de concurrir a las elecciones después de pensárselo por cinco días, el tiempo transcurrido desde que ERC hiciera públicas unas candidaturas con la cuarta posición vacía, a la espera de que Forcadell tomara una decisión.

La ex líder de la Asamblea Catalana no aceptó automáticamente el ofrecimiento de Esquerra, pues quería analizar, entre otras, las posibles consecuencias judiciales de ir a las listas después de que el Tribunal Supremo (TS) la dejara en libertad tras el pago de una fianza de 150.000 euros. Forcadell, según uno de los letrados, afirmó que la declaración de independencia era política y simbólica ya que no produjo efecto práctico.

El juez admite que no se le escapa que esas manifestaciones de todos los diputados pueden ser engañosas y apunta: “Han de ser valoradas en lo que contienen, sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga”.

Forcadell ocupará el número cuatro de la candidatura por Barcelona. Anna Simó, la secretaria primera de la Mesa del Parlament y que también tuvo que declarar ante el TS, declinó el sábado pasado ir a la lista si bien tenía el lugar cuatro de la lista reservado. Tanto ERC como el PDeCAT incluyen en sus candidaturas a los exconsejeros ahora en prisión preventiva o en Bruselas, a la espera de ser deportados.