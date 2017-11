La asamblea de la CUP aprueba presentarse a las elecciones

La CUP ha decidido este domingo en asamblea de forma abrumadora (un 91% de los votos) concurrir a las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre a través de una candidatura que liderará. El 64% de los militantes de la formación anticapitalista ha decidido expresamente además presentarse bajo sus siglas y liderar una amplia amplia candidatura de izquierdas. La fórmula es similar a la que aplicó en las elecciones del 27-S. La CUP ha adoptado esa decisión pese a que considera "ilegítimas" esas elecciones, convocadas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

La formación anticapitalista ha informado a través de Twitter de que la mayoría de sus militantes ha decidido “liderar una candidatura lo más amplia posible, claramente rupturista, independentista y de izquierdas. Con un censo de 1.125 afiliados, el 91,63% (1007) ha votado a favor de presentarse a las elecciones, frente a un 7,83% (86 afiliados) que se ha inclinado por el "no". Cuatro han optado en blanco y dos se han abstenido. Los afiliados han optado por la opción "c" de las tres que podían elegir. Al imponerse por mas del 50% de los votos, ya no han tenido necesidad de hacer una segunda votación. Con un censo total de 1.125 militantes y una participación del 97,6%, el resultado definitivo ha sido el siguiente: 1.007 votos a favor de participar

Los militantes podían optar entre tres opciones en caso de querer presentarse a las elecciones. La que se ha impuesto es la opción c con el 64,05% de los votos. Esa opción pasa por que la CUP lidere una lista lo más amplia posible aunque está abierta a integrar a otros sectores. descarte pactos con otros partidos. La segunda iniciativa más votada es la b, que apostaba por participar en los comicios pero dentro de una coalición amplia para defender la República catalana y la amnistía de los presos, entre otras cosas (21%). Finalmente, la opción que menos votos ha cosechado (12,59%) es la a, que consistía en presentar una lista para ganar las elecciones pero renunciando a formar Gobierno al considerar legítimo el Gobierno de la República. Esa vía, descartada al no obtener apoyos suficientes, pretendía servir solo para convocar elecciones constituyentes.