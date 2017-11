Rajoy: “Hasta los independentistas están bajo el imperio de la ley”

Mariano Rajoy con María Dolores de Cospedal y Xavier García Albiol este domingo en Barcelona. M. MINOCRI | ATLAS

Primera visita del presidente del Gobierno Mariano Rajoy a Cataluña después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El líder de los populares ha arropado la presentación de las listas de su partido de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre y que el mismo convocó. Rajoy ha justificado extensamente el porqué de la puesta en marcha del mecanismo de intervención estipulado en la Carta Magna: “Hemos hecho lo mismo que cualquier país que se quiera sí mismo”, ha asegurado. "Hasta los independentistas están bajo el imperio de la ley", ha recordado, pensando ya en la noche del 21-D.

Ante unas 1200 personas reunidas en un salón de un hotel de Barcelona, la plana mayor del Partido Popular ha escuchado a Rajoy, la secretaria general de la formación María Dolores de Cospedal y el candidato por Barcelona, Xavier García Albiol. “Hay que abrir una nueva etapa para que los catalanes no tengan que pagar la factura después de la fractura”, ha asegurado el presidente del Gobierno. “Quiero pedir a todos los consumidores que compran productos catalanes que no dejen de hacerlo nunca”, ha pedido el líder popular tras solicitar a las empresas que no cambien su sede social y fiscal de Cataluña.

Para Rajoy, la puesta en marcha del 155 fue la última respuesta ante “el estrambote final separatista” y tras “agotar todas las vías para parar el delirio”, ha explicado. “Es un mecanismo excepcional, pero hemos hecho lo mismo que cualquier país de nuestro entorno que se quiera a sí mismo. ¿Qué harían Francia o Alemania?”, se ha preguntado el líder del PP.

“Mariano, te queremos agradecer que hayas aplicado el artículo 155”, ha dicho Albiol al llegar al atril. Una afirmación que ha sido recibida con un mar de aplausos y gritos del público de “más duro” y “a la cárcel”. Para el candidato del PP a la Generalitat, este mecanismo ha permitido “cerrar chiringuitos, embajadas y pesebres independentistas”.

El presidente del Gobierno ha recordado que ha convocado las elecciones para intentar devolver la estabilidad a Cataluña. "Hay que darle normalidad a las cosas, no cansar más a la gente. Queremos que las elecciones le devuelvan la tranquilidad y la convivencia a Cataluña", ha asegurado. Para ello, ha agregado, es necesario "que la mayoría silenciosa se convierta en mayoría de voto". Unas votaciones, ha continuado, que estarán acompañadas de garantías y donde se podrá defender cualquier idea, pero con un límite. "En España se puede defender cualquier idea, incluso independentista, pero los independentistas están sometidos a la ley como lo estamos aquellos que no lo somos", ha asegurado.

Tanto Rajoy como Cospedal y Albiol han insistido en la idea de que en Cataluña no hay “presos políticos” ni se persiguen ideas políticas, como argumentan los independentistas. “En nuestro país nadie tiene problemas por pensar o expresarse distinto. Aquí los que tienen problemas son los que quieren situarse fuera de la ley”, ha alertado la secretaria general del PP. “Ningún país puede instalarse en la ilegalidad y después presumir de ello”, ha agregado Rajoy.