Las elecciones y la independencia de Cataluña, últimas noticias

El exconseller de la Generalitat Santi Vila ha evitado este lunes valorar la decisión de su compañero de partido Carles Puigdemont de presentarse a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre bajo la marca electoral Junts per Catalunya. "No quiero participar en luchas partidistas", ha dicho Vila durante un acto en Madrid. Además, ha incidido en su decisión de no presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, que justifica por el encarcelamiento de varios de los miembros del Gobierno catalán del que formó parte. "Lo hago por razones éticas; no soy capaz de presentarme sabiendo que están en la cárcel", ha explicado, aunque también ha asegurado que le habría gustado poder rebatir los argumentos de esos excompañeros del Govern en una campaña electoral.