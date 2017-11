El partido de Colau descarta una lista unitaria con los independentistas

Catalunya en comú, el partido de Ada Colau, ha rechazado participar en una lista unitaria con los independentistas en las próximas elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. La coordinadora nacional, que se ha reunido este domingo en Barcelona, ha propuesto a Xavier Domènech como cabeza de lista y ha invitado además a Podem a participar con ellos en una coalición que llevaría por nombre En comú Podem - Catalunya en comú. La propuesta de que Domènech capitanee la formación política tendrá que ser validada por los inscritos en la asamblea del 11 de noviembre.

“Cataluña ha estado sometida a demasiados plebiscitos últimamente y es necesario pasar página. Es el momento de encontrar puntos en común pero desde la diversidad y la pluralidad. Las listas unitarias lo que harían sería despolitizar de nuevo el conflicto entre Cataluña y el gobierno del PP y su ofensiva autoritaria. Lo que podría dar fin al bloqueo es pasar página de esos plebiscitos y listas unitarias que en nuestro caso, en nuestro país, han servido solo para dar continuidad a políticas de recortes impulsadas por la antigua Convergencia", ha apuntado Elisenda Alamany, portavoz de Catalunya en comú. Alamany ha indicado que la postura de su formación política pasa por "compartir puntos en común como la libertad de los presos o la nulidad del 155", pero nada más allá de eso.

La negativa de Catalunya en comú a participar en una lista unitaria con los independentistas dificulta todavía más el engranaje de un frente común entre ERC y PDeCAT para confluir juntos el próximo 21 de diciembre. Los republicanos, reacios ya a reeditar la fórmula de Junts pel Sí, con la que fueron a las anteriores elecciones autonómicas, había hecho una propuesta excluyente en la condicionaban la lista única a que se uniesen, sin excepción, todas las candidaturas soberanistas, también Podem y Catalunya en comú. "Creemos que Cataluña se ha de mover más allá de simbolismos y gestos de afirmación nacional", ha dicho Alamany, que ha tildado de "fracaso evidente" la hoja de ruta de Junts pel Sí y la declaración unilateral de independencia. "Es una cosa manifiesta que no lo decimos solo nosotros, que efectivamente no se construyeron las estructuras de país y no hay la fuerza cohercitiva para construir un país", ha indicado.

Alamany tampoco ha entrado en futuros pactos postelectorales y aseguró que su prioridad es "una agenda constituyente transitable por todo el catalanismo político". La portavoz de Catalunya en comú ha agradecido, no obstante, que ERC no renuncie al referéndum pacto.

Con quien sí quieren tender puentes los comunes es con Podem, a los que han abierto los brazos para confluir juntos en las elecciones autonómicas. "Invitamos a Podem, que ahora mismo está haciendo una consulta, para participar una coalición con Catalunya en comú. El adn de Podem siempre ha estado en Catalunya en Comú. Pero son procesos que no están cerrados porque tenemos que validarlos también con nuestros incritos", ha indicado Alamany.

En la asamblea de Catalunya en comú del próximo 11 de noviembre, los inscritos también tendrán que validar la propuesta de Domènech como cabeza de lista. "Domènech representa la transversalidad de nuestro espacio y el catalanismo político de este país. Ejemplifica el poder pasar página de hojas de ruta que nos han llevado a la frustración", ha dicho Alamany, que ha reconocido que casi le tiene "que suplicar", pues es "un valor disputado" en el Parlament y el Congreso, ha dicho, y tuvo que hacer "una apuesta personal".