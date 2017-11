El PDeCAT presiona a ERC para ir en una lista única el 21-D

Artur Mas (c) , junto a la coordinadora del partido, Marta Pascal (d) y la vicepresidenta Neus Munté (i), durante la reunión del comité nacional. En vídeo, declaraciones de Marta Pascal. J. SÁNCHEZ | efe

El PDeCAT finalmente ha optado por la fórmula de “la lista única de país” para afrontar las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. Así lo ha explicado este viernes Marta Pascal, la coordinadora de la formación, tras una reunión del comité nacional, reunido en el Parlament. En el encuentro, en el que también han participado los diputados de la Cámara catalana y del Congreso, se ha puesto en marcha el mecanismo de elección de candidatos propios, si bien han hecho un llamamiento para negociar la candidatura conjunta. La formación de Pascal pone ahora toda la presión sobre ERC, que prefiere concurrir a las elecciones por separado.

“Es la hora de la generosidad. Busquemos soluciones, no batallas ni reproches”, ha asegurado Pascal. “Tenemos que estar a la altura de las situaciones, tener sentido de país”, ha añadido la líder de PDeCAT. Este movimiento devuelve toda la presión sobre sus socios de Junts pel Sí, Esquerra Republicana. El líder republicano Oriol Junqueras publicó ayer jueves un artículo en el diario Ara en el que dejaba claro que su modelo era ir en listas separadas si bien con una acción coordinada. La Asamblea Nacional Catalana ya había abogado por una lista única. “Por nosotros no será que no sea”, ha asegurado Pascal.



Pascal ha asegurado que los exconsejeros que están en prisión deberían estar en la lista, que tendría que tener como programa electoral la defensa de las instituciones catalanas ante la intervención amparada en el artículo 155 y reclamar la liberación de todos “los presos políticos”. Pascal no ha cerrado la puerta a ningún candidato, ni a Puigdemont ni a el exconsejero Santi Vila. “Nosotros elegimos nuestros candidatos en primarias”, ha recordado la jefa de filas del PDeCAT. Por lo pronto este domingo se celebrará un consejo nacional del partido, el máximo órgano entre congresos, para poner en marcha la maquinaria electoral.