El Gobierno valenciano incorpora 1.443 profesores y baja la ratio a 22 alumnos

La combinación de aumento de profesores —1.443— y descenso de alumnos —12.000— ha reducido la ratio por clase en la Comunidad Valenciana a 22,5 estudiantes, y a un punto menos si se calcula solo la red pública.

El consejero de Educación, Vicent Marzà, ha presentado este jueves los datos del curso 2017-2018, que empieza el lunes, y que reflejan, ha dicho, la importancia que el Ejecutivo autonómico da a la educación, convertida en uno de los pilares de la legislatura.

Marzà ha repasado los elementos que, en su opinión, justifican el mensaje. El banco de libros Xarxa Llibres, que implica un ahorro medio por familia de 300 euros, incorpora este curso a 52.201 estudiantes hasta alcanzar los 377.015. El plan está activo en todos los centros públicos y en un 76% de los concertados.

Las becas de comedor tienen 20.000 beneficiarios más que en 2015, lo que representa un aumento del 21,5%. El alumnado de 0 a tres años ha crecido en 40.660 alumnos, un 10% más que hace dos años, en un contexto de bajada de la natalidad que, en el conjunto de España, se ha traducido en una reducción de 50.000 matriculados. Marzà ha atribuido la evolución valenciana a la apertura de 97 aulas para niños de 2 años en centros públicos y al incremento del bono infantil.

El consejero ha indicado que en lo que va de legislatura se han abierto 16 centros educativos y hay 18 en construcción, y se ha reafirmado en que la legislatura acabará sin que queden centros hechos solo de barracones. Ahora hay una treintena.

El sistema ha reintegrado a un 90% de los 5.000 docentes perdidos durante la crisis, ha afirmado Marzà, que ha destacado el esfuerzo realizado en el campo de los profesores de refuerzo. Estos han crecido un 76% desde 2015, hasta los 2.112, y el presupuesto respecto al año pasado del plan de actuación para la mejora crece un 29%.

Los derechos laborales del profesorado no han vuelto al nivel previo a los recortes, ha admitido Marzà, que ha dicho compartir los motivos de la protesta que la Plataforma per l'Ensenyament Públic ha realizado en las puertas de la consejería. Pero 14.761 interinos han cobrado este año los meses de julio y agosto, ha señalado a modo de ejemplo, algo que no ocurría hasta ahora y que ha implicado un desembolso de 90 millones de euros.

Plurilingüismo, "irrenunciable"

Marzà ha dado por zanjada la crisis por la paralización del plurilingüismo, suspendido por el Tribunal Superior valenciano, tras la aprobación de un decreto el 1 de septiembre para ponerlo en marcha en las aulas de 3 años, el primer curso en que debía comenzar. El consejero se ha mostrado confiado en que, pese a lo planteado por el PP y Ciudadanos, el Ministerio de Educación no recurrirá ante el Tribunal Constitucional esta nueva norma, que tiene rango de decreto ley, lo que impide impugnarlo a la Diputación de Alicante, los populares valencianos y otras entidades que se han manifestado contra el mismo.

Al tiempo, Marzà ha calificado de "irrenunciable" el desarrollo del plurilingüismo en los siguientes cursos, para lo que la consejería adoptará "las medidas necesarias", en referencia a la aprobación de una nueva norma si el Tribunal Superior no levanta la suspensión sobre el decreto ya aprobado antes del final del curso