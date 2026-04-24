Los estrenos de teatro y danza de la semana

Escena de la obra 'Tinc un bosc al cervell', en la Sala Beckett.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan un montaje sobre niños desaparecidos, una obra protagonizada por María Galiana y dos coreografías de Marius Petipa de la Compañía Nacional de Danza

Tinc un bosc al cervell

Texto: Guadalupe Sáez. Dirección: Alícia Gorina

Reparto: Rosa Boladeras, Greta Jorge, Dana Sina y Bruno Bistuer / Pau Montserrat, Alejandra Cid y Lila Sina. Sala Beckett . Barcelona. Hasta el 10 de mayo

En una obra que aborda las desapariciones de niños, Rosa Boladeras se convierte en “la madre de todos” en una de las mejores interpretaciones de su carrera.

> Crítica de Oriol Puig Taulé

Yo solo quiero irme a Francia

Texto y dirección: Elisabeth Larena

Reparto: María Galiana, Nieve de Medina Anna Mayo y Alicia Armenteros. Teatro Pavón . Madrid. Hasta el 24 de mayo. Y gran gira.

Un afinado cuarteto femenino, encabezado por María Galiana, escenifica en el Teatro Pavón la opera prima de Elisabeth Larena sobre la traición en la amistad y en la familia

> Crítica de Javier Vallejo

alba muriel (CND)

Petipa

Coreografías: Marius Petipa. Dirección: Azari Plisetski (Paquita Grand pas Classique) y José Carlos Martínez (Raymonda Divertimento)

Compañía Nacional de Danza . Teatro del Bosque. Móstoles. 23 de abril

La Compañía Nacional de Danza recupera el ballet de repertorio con un programa doble que incluye Raymonda y Paquita.

> Crítica de Roger Salas