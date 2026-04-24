Los estrenos de teatro y danza de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan un montaje sobre niños desaparecidos, una obra protagonizada por María Galiana y dos coreografías de Marius Petipa de la Compañía Nacional de Danza
Tinc un bosc al cervell
Texto: Guadalupe Sáez. Dirección: Alícia Gorina
Reparto: Rosa Boladeras, Greta Jorge, Dana Sina y Bruno Bistuer / Pau Montserrat, Alejandra Cid y Lila Sina. Sala Beckett. Barcelona. Hasta el 10 de mayo
En una obra que aborda las desapariciones de niños, Rosa Boladeras se convierte en “la madre de todos” en una de las mejores interpretaciones de su carrera.
Yo solo quiero irme a Francia
Texto y dirección: Elisabeth Larena
Reparto: María Galiana, Nieve de Medina Anna Mayo y Alicia Armenteros. Teatro Pavón. Madrid. Hasta el 24 de mayo. Y gran gira.
Un afinado cuarteto femenino, encabezado por María Galiana, escenifica en el Teatro Pavón la opera prima de Elisabeth Larena sobre la traición en la amistad y en la familia
Petipa
Coreografías: Marius Petipa. Dirección: Azari Plisetski (Paquita Grand pas Classique) y José Carlos Martínez (Raymonda Divertimento)
Compañía Nacional de Danza. Teatro del Bosque. Móstoles. 23 de abril
La Compañía Nacional de Danza recupera el ballet de repertorio con un programa doble que incluye Raymonda y Paquita.
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