Ir al contenido
_
_
_
_
Babelia
Crítica teatral

Los estrenos de teatro y danza de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan un montaje sobre niños desaparecidos, una obra protagonizada por María Galiana y dos coreografías de Marius Petipa de la Compañía Nacional de Danza

Escena de la obra 'Tinc un bosc al cervell', en la Sala Beckett.
Babelia
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Tinc un bosc al cervell

Texto: Guadalupe Sáez. Dirección: Alícia Gorina

Reparto: Rosa Boladeras, Greta Jorge, Dana Sina y Bruno Bistuer / Pau Montserrat, Alejandra Cid y Lila Sina. Sala Beckett. Barcelona. Hasta el 10 de mayo

En una obra que aborda las desapariciones de niños, Rosa Boladeras se convierte en “la madre de todos” en una de las mejores interpretaciones de su carrera.

> Crítica de Oriol Puig Taulé

Yo solo quiero irme a Francia

Texto y dirección: Elisabeth Larena

Reparto: María Galiana, Nieve de Medina Anna Mayo y Alicia Armenteros. Teatro Pavón. Madrid. Hasta el 24 de mayo. Y gran gira.

Un afinado cuarteto femenino, encabezado por María Galiana, escenifica en el Teatro Pavón la opera prima de Elisabeth Larena sobre la traición en la amistad y en la familia

> Crítica de Javier Vallejo

Petipa

Coreografías: Marius Petipa. Dirección: Azari Plisetski (Paquita Grand pas Classique) y José Carlos Martínez (Raymonda Divertimento)

Compañía Nacional de Danza. Teatro del Bosque. Móstoles. 23 de abril

La Compañía Nacional de Danza recupera el ballet de repertorio con un programa doble que incluye Raymonda y Paquita.

> Crítica de Roger Salas

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Idiomas online
cursosingles
Mejora tus habilidades lingüísticas con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_