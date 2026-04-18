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Babelia
Crítica Literaria

Los seis libros de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Alice Rivaz, David B., David Toscana, Martín Kohan, Pascal Bruckner y Peio H. Riaño

Viñeta del cómic 'El sr. Búho y el País de los Muertos, de David B. DAVID B. (SALAMANDRA)
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Lanza tu pan

Alice Rivaz

Traducción de Regina López Muñoz. Errata Naturae, 2026. 264 páginas. 23,50 euros

La escritora suiza ofrece un soberbio ejercicio de literatura introspectiva: una mujer navega mentalmente entre el fracaso de sus relaciones, la pérdida de la juventud y la frustración de sus impulsos artísticos.

> Lea aquí la crítica de Marta Sanz

El señor Búho y el País de los Muertos

David B.

Traducción de Julia C. Gómez. Salamandra Graphic, 2026. 264 páginas. 27,96 euros

David B. convierte al señor Búho en un Virgilio que acompaña a una joven con miedo a su sombra en su descenso al más allá.

> Lea aquí la crítica de Álvaro Pons y Noelia Ibarra

El ejército ciego

David Toscana

Alfaguara, 2026. 229 páginas, 19,19 euros

El escritor mexicano David Toscana, ganador del más reciente Premio Alfaguara de Novela, teje una historia poderosa con los mimbres de una anécdota del siglo XI que transforma en una lectura simbólica.

> Lea aquí la crítica de Julio Núñez

La separación

Martín Kohan

Anagrama, 2026. 232 páginas. 18,90 euros

En esta novela es notoria la intención de reproducir la energía “de muerte” que genera siempre una separación, pero también “de vida”.

> Lea aquí la crítica de Andrés Barba

Sufro, luego existo

Pascal Bruckner

Traducción de María Belmonte Berrenechea. Siruela, 2026. 272 páginas, 21,95 euros

Pascal Bruckner defiende que la víctima es el héroe de nuestro tiempo. El filósofo lo aborda desde todos sus posibles ángulos hasta llegar a la actualidad, donde detecta un auge del victimismo ejemplificado en la autoficción.

> Lea aquí la crítica de Juan Carlos Galindo

Marquesa. El mayor robo de arte de la historia de España

Peio H. Riaño

Antonio Machado Libros, 2026. 278 páginas. 18,90 euros

El autor reconstruye cómo una impostora se apropió con solo una tarjeta de visita falsa de cientos de obras de arte incautadas tras la Guerra Civil

> Lea aquí la crítica de Vicente G. Olaya

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