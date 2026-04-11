Los nueve libros de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo Johann Chapoutot, Eduardo Ruiz Sosa, Greta García, Graeme Macrae Burnett, Alberto Manguel, Sergio Luzzatto, Nima Yushij, Kelly y Zach Weinersmith y Gabrielle Wittkop

Irresponsables. ¿Quién llevó a Hitler al poder?

Johann Chapoutot

Traducción de Elena M. Cano e Íñigo Sánchez-Paños. Alianza Editorial , 2026. 352 páginas. 21,95 euros

Els irresponsables. Qui va portar Hitler al poder? (en catalán). Traducción de Andreu Gomila. Angle , 2026. 384 páginas. 21,95 euros

El nuevo libro del experto en nazismo Johann Chapoutot relata con brillantez el final de la República de Weimar incidiendo en los paralelismos con la actualidad.

> Lea aquí la crítica de Guillermo Altares

El paisaje es un grito

Eduardo Ruiz Sosa

Candaya , 2026. 400 páginas. 21 euros

Con su estilo generoso, Eduardo Ruiz Sosa construye una historia coral enloquecida y fascinante que conecta el narco del siglo XXI con el explotador gringo del XIX.

> Lea aquí la crítica de Nadal Suau

Muere, papá

Greta García

Dibujos de José Toro. Tránsito , 2026. 120 páginas. 23,95 euros

Una década después de Lectura fácil, de Cristina Morales, la narrativa española sigue tensando el lenguaje como forma de intervención. Muere, papá, de Greta García, confirma aquel camino: una novela salada e impecable que desarma el mito del padre y no lo redime.

> Lea aquí la crítica de Andrea Toribio

Un caso de matricidio

Graeme Macrae Burnet

Traducción de Alicia Frieyro. Impedimenta, 2026. 288 páginas, 23,95 euros.

Graeme Macrae Burnet se interna en la tercera y quizá última entrega de la serie del detective Georges Gorki con una historia que desmonta las convenciones del género.

> Lea aquí la crítica de Juan Carlos Galindo

Recetas de lugares imaginarios

Alberto Manguel

Traducción de Cristina Macía Orio. Alianza , 2026. 248 páginas. 12,95 euros

Alberto Manguel recopila los platos imaginarios que figuran en algunos de los libros más famosos de la historia, un atlas gastroliterario para perderse sentado en el sofá o entre fogones.

> Lea aquí la crítica de Julio Núñez

El primer fascista

Sergio Luzzatto

Traducción de Marc Figueras. Pasado & Presente, 2026. 640 páginas. 35 euros

El historiador Sergio Luzzatto sitúa al marqués de Morès como el precursor de la ideología, la praxis e incluso la estética de los movimientos fascistas.

> Lea aquí la crítica de Nicolás Sesma

¡Oíd, humanos!

Nima Yushij

Traducción de Shirin Salehi, Saeideh Ghasemi, y Gonzalo Sánchez-Terán. Prologo de Gonzalo Sánchez-Terán. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo , 2026. 132 páginas. 14,42 euros

Se traducen por primera vez al castellano los versos de Nima Yushij: un escritor encarcelado tras el golpe de estado de 1953 y que murió sin reconocimiento. Veinte años después ya era un clásico indiscutible.

> Lea aquí la crítica de Luz Gómez

Una ciudad en Marte

Kelly y Zach Weinersmith

Traducción de Pablo Álvarez Ellacuria. Blackie Books , 2025. 552 páginas. 24 euros

Kelly y Zach Weinersmith desmontan en su divertido y riguroso Una ciudad en Marte la posibilidad de vivir en un asentamiento extraterrestre.

> Lea aquí la crítica de Toni Pou

Muertes ejemplares

Gabrielle Wittkop

Traducción de Lydia Vázquez Jiménez. Cabaret Voltaire , 2026. 256 páginas. 20,95 euros

Las cinco fábulas oscuras y lentas de Gabrielle Wittkop anticipan muertes sin ninguna épica. Narraciones perversas con personajes que buscan trascendencia en una vida sin trascendencia.

> Lea aquí la crítica de Sara Barquinero