María Corina Machado defiende que la cumbre de Barcelona “confirma” que el encuentro con Sánchez “no debía hacerse”

Es difícil sacar más jugo a dos días de visita. Según la agenda, en los tres días que pasará en Madrid, la líder opositora María Corina Machado ya se ha visto con dos líderes de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal; ha recibido la Llave de Oro de Madrid de manos del alcalde y este sábado se verá con Isabel Díaz Ayuso y dará un mitin masivo a la colonia venezolana en el corazón de Madrid. Antes estuvo en el programa de Ana Rosa en Telecinco, fue al hospital a ver a Edmundo González y, antes de dejar el país, previsiblemente el lunes, se verá con Felipe González y participará en un desayuno con empresarios.

En su única rueda de prensa, Corina Machado justificó no haberse visto con Pedro Sánchez con una sola frase: “Las declaraciones de Barcelona confirman que ese encuentro no debía hacerse”. Fue la única respuesta a un desencuentro sobre el que hasta ahora solo había dicho “que no convenía”. Sin posibilidad de tener una repregrunta, su equipo dejó entrever que no sentaron bien algunas críticas salidas desde la cumbre progresista.

En su primera rueda de prensa, María Corina abordó algunos de los principales temas por los que siempre le preguntan: su regreso a Venezuela, la relación con Trump, los cambios dentro de Venezuela y su difícil relación con los mandatarios progresistas de la región. Precisamente en esta dirección dedicó algunos de sus dardos a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, por sugerir un gobierno de coalición entre gobierno y oposición para Venezuela. “Cuando había elecciones fraudulentas en Venezuela, querían que participaran y ahora temen a las urnas”.

Fue una de las pocas referencias a Barcelona y los presidentes invitados, Petro, Lula y Claudia Sheinbaum, un tema sobre el que quiso pasar de puntillas para centrarse en la realidad venezolana y el papel de los hermanos Rodríguez. “Nadie se chupa el dedo sobre quiénes son estos personajes. Está cumpliendo las órdenes que se le envían”, dijo sobre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En cuanto al Nobel, la líder venezolana insistió en que no se arrepiente de haber entregado la medalla a Trump: “No, no me arrepiento, es el mandato que recibí de los venezolanos con el objetivo de cumplir un proceso”.

“Voy a volver a Venezuela y lo estoy haciendo en coordinación con Estados Unidos”, señaló a los periodistas que le preguntaron por su regreso a su país y su seguridad. “Recientemente han vuelto a detener a un político de Primero Justicia en el aeropuerto y eso es un mensaje también para mí porque quieren que no sigamos con la determinación de volver”, señaló sobre su futuro inmediato.

María Corina Machado, que pasó 12 años sin poder salir del país y 17 meses en la clandestinidad, relató el sufrimiento de vivir separada de sus hijos o su madre y describió la lucha de los venezolanos como una “lucha existencial, ética y espiritual donde no hay lugares para la equidistancia o la neutralidad frente al crimen, la violencia y el mal. Y solo hay dos posiciones: estar con el régimen o con la sociedad venezolana.

Sobre la decisión de readmitir a Venezuela en el FMI, Corina Machado dijo que esto obliga a transparencia. “Por fin, queremos saber cuáles son las reservas, los ingresos, las deudas, el oro del banco central. Se está imponiendo un elemento de control y el régimen le tiene pavor”, señaló.

Antes de empezar a responder, María Corina Machado tuvo que cortar su rueda de prensa para abrazar a Catalina Ramos, antigua colaboradora y encarcelada durante muchos meses. Como en todas sus intervenciones en Madrid, la líder opositora alternó su mensaje político con momentos de mucha emoción y lágrimas con periodistas exiliados, viejos colaboradores con los que se reencontraba después de años sin verse y antiguos miembros que tuvieron que exiliarse de un día para otro.