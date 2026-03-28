Los mejores libros infantiles y juveniles de marzo 2026
Una jirafa migrante, un homenaje a Gaudí o el regreso de Joana Marcús y Katya Balen, en la selección de libreros de distintas Comunidades Autónomas para este mes
A veces, en la vida, no hace falta decir nada. Lo saben los adultos. Los aprenden pronto los niños. Y lo entienden cada vez más también los libros. Porque, en la selección de la mejor literatura infantil y juvenil de libreros de distintas Comunidades Autónomas para este mes, en muchos casos las palabras escasean. O incluso se ausentan. Poesías visuales, ilustraciones arroladoras, álbumes silenciosos. A veces, basta con una imagen. Y con la confianza de los autores en la inteligencia del público. Tenga la edad que tenga.
Me llaman Caperucita
Demelsa Hernández y Chus Aguirre
Cáprica, 2026. 40 páginas. 17,9 euros. Desde 3 años
Una reinterpretación del cuento que deja espacio para imaginar sin etiquetas ni roles impuestos. Una historia que invita a hablar de igualdad, identidad y libertad. Con unas ilustraciones llenas de matices. Caperucita, esta vez, no tiene por qué llevar falda.
Por Karol Conti (El Gato de Cheshire, Zaragoza)
Al abrigo
Adrien Parlange
Océano Travesía, 2026. 40 páginas. 17,95 euros. Desde 3 años
Se puede decir tanto (pero tanto) con tan poco... Un libro que habla de cosas enormes como la comunidad, la solidaridad, la supervivencia, con apenas una línea de palabras por página, con apenas unos colores que significan todo, con apenas un puñado de animales, los que caben a la sombra de una roca en medio del desierto. Nos ha alucinado este álbum.
Por Julia de Ugarte Candil (La Lumbre, Madrid).
Gaudí
Patricia Geis
Combel, 2026. 24 páginas. 21,9 euros. Desde 3 años
Coincidiendo con el Año Gaudí, Combel ofrece un interesante y atractivo álbum ilustrado infantil en pop-up donde podremos acercarnos a las obras más representativas del arquitecto catalán y como, gracias a sus inversores, se crearon nuevos edificios en piedra, cerámica y hierro que parecen sacados de un universo fantástico e irreal pero que se pueden tocar y se han convertido en símbolos internacionales del genial autor.
Por Marta García Fernández (El guardián de los libros, León)
El asombro
Tom Percival
Andana, 2026. 32 páginas. 15,9 euros. Desde 4 años
Tom Percival vuelve a deslumbrarnos con un álbum ilustrado que destaca por su mensaje esperanzador enfocado en los pensamientos cotidianos y en cómo la actitud que tengamos afecta a nuestro ánimo. Nos invita a observar con calma el entorno, olvidando el ritmo frenético en el que vivimos y volviendo al valor esencial de la vida. El autor ilustra de una manera sensible y realista cómo abordar la frustración infantil en el día a día.
Por Cristina Sánchez Torres (Abacus, Valencia)
Desayuno
Micaela Chirif y Gabriel Alayza
Limonero, 2026. 44 páginas. 17,68 euros. Desde 4 años
¿A quién le gustaría bailar con una abuela que tiene la suerte de vivir en una maravillosa casa junto al mar? Casi, casi, es como danzar y bailar con una sirena.
Por Oblit Baseiria Virgili (Casa Anita, Barcelona)
En un pueblito azul donde no pasaba nada
Martín Badía
Lumen, 2026. 36 páginas. 17,95 euros. Desde 4 años
Cuando a un pequeño pueblo llega Nael, un extraño con aspecto de monstruo, el miedo se apodera de los habitantes, que corren a encerrarse en sus casas. Pero, con el paso del tiempo, todos descubrirán que ese ser no era el monstruo que pensaban. Un álbum ilustrado sobre la tolerancia y la aceptación del diferente.
Por Toni Fernández (Baobab, Palma de Mallorca)
No me tigres
Nanen García-Contreras Martínez
A buen paso, 2026. 28 páginas. 16 euros. Desde 5 años
Un maravilloso álbum ilustrado que juega con las palabras para convertirlas en animales fuertes, ágiles e inteligentes. Con la ayuda de estas palabras animalescas la protagonista tomará el mando de la historia, desbloqueará el nudo de su garganta y alzará la voz para decir bien alto que lo que busca es la libertad.
Por Naia Hernández (Sopa de Sapo, Bilbao)
¿Dónde está mi lapiz amarillo?
Lucía Rovira
Juventud, 2026. 40 páginas. 15 euros. Desde 5 años
Por alguna razón, con lo asombrosamente rápido que crecen los niños, hay un talento sencillo que tardan mucho en desarrollar: buscar. De ahí que sus progenitores tengan que acudir una y otra vez al rescate de un muñeco o una pelota perdida. Inútil preguntarles a los hijos dónde dejaron la última vez el objeto de sus deseos. La respuesta más frecuente suele ser otra interrogación: “¿Dónde está?“. Hasta que al fin aparece. Y, entonces, se volatiliza otra cosa. Tal vez este libro sirva para buscar mejor. O más probablemente no. Pero, al menos, permite encontrar una sonrisa. [También en catalán]
Por Tommaso Koch.
La jirafa Oriana
Sabela Gil y Borxa Guerrero
OQO, 2026. 36 páginas. 15,9 euros. Desde 5 años
Una simpática jirafa tiene que dejar su sabana natal porque un día llega un millar de hambrientos castores que se comen su acacia. Obligada a cruzar el mar en busca de un trabajo para ganarse el pan, Oriana descubre las dificultades de ser extranjera... y ¡chica!. Un día, al pasar por una escuela, escucha una vocecita que le pregunta y se preocupa por ella. Serán precisamente los más pequeños los que le tienden una mano amiga y se implican buscando una solución justa. Interesantísimo cuento rimado para a empatizar con el que llega. [También en gallego]
Por Susana Barro Parga (El Faro de los Tres Mundos, Lugo)
Historia del NO
Elena Levi y Serge Bloch
Takatuka, 2026. 40 páginas. 16 euros. Desde 5 años
La vida enseña muchas lecciones a los bebés. Y no todas son bienvenidas. Porque muy pronto empiezan a escuchar una palabra tan simple como definitiva: “No”. Muchas veces tiene sentido, claro. Pero otras, quizás, los adultos exageran. Hay rechazos que ponen a todos de acuerdo, como el no a la guerra o la esclavitud. Y también negativas que generan dudas. Lo que da pie a otra expresión frecuente de la infancia: “¿Por qué?“. De todo ello habla este libro, al que, por supuesto, no se puede decir no.
Por Tommaso Koch
Tantos futuros como puedas imaginar
Shinsuke Yoshitake
Pastel de Luna, 2026. 36 páginas. 15,9 euros. Desde 6 años
Una niña recibe de su hermano mayor un pronóstico catastrófico sobre el futuro. Estará lleno de guerras, miseria, invasiones... Ante una noticia tan desoladora, será su abuela quien le desmonte esos miedos y le haga ver que el mañana no está cerrado, que solo es incierto y, por eso mismo, lleno de posibilidades. Una historia más llena del ingenio y el humor de Yoshitake. Un certero y breve manual de optimismo frente a la incertidumbre de nuestro tiempo que nos hará reir con seguridad. [También en catalán]
Por Lola Gallardo (Rayuelainfancia, Sevilla)
UDO, el reparador de corazones
Barbara Kosmowska, ilustrado por Emilia Dziubak
Nórdica, 2025. 88 páginas. 18,5 euros. Desde 8 años
Una entrañable historia infantil protagonizada por un joven conejo inventor que, pese a sus carencias materiales, destaca por su ingenio y sensibilidad. A través de un relato sencillo y emotivo, la autora aborda temas como la desigualdad, la autoestima y la empatía. Con delicadas ilustraciones y un tono cálido, el libro transmite un mensaje claro: el verdadero valor reside en la capacidad de cuidar a los demás.
Por Miriam Nayam (Abacus, Valencia)
Universo Espanto. El colegio diabólico
Fran Pintadera y Luis San Vicente
Flamboyant, 2026. 144 páginas. 16,95 euros. Desde 9 años
Hoy es el primer día de Kyra en su nuevo colegio. El miedo a lo desconocido puede llegar hasta el… ¡espanto! Tienes mas de 20 posibles finales para ir saltando entre páginas y escoger el curso de la narración y el final de la historia. [También en catalán]
Por Oblit Baseiria Virgili (Casa Anita, Barcelona)
Plantasia
Vincent Dock
La Cúpula, 2026. 144 páginas. 23,9 euros. Desde 9 años
Lily y Aurora son dos hermanas que poseen una tienda de plantas singulares en la que se halla oculto un secreto del que depende la vitalidad de todo el bosque. Un cómic en el que se respira la protección de la naturaleza y que impacta por su edición especial. Un trabajo en acuarelas que consigue sumergirnos en un exuberante mundo vegetal, mágico y acogedor. Su título, Plantasia, rinde homenaje al mítico álbum de música electrónica de Mort Garson, compuesto originalmente para ser escuchado por plantas.
Por Lola Gallardo (Rayuelainfancia, Sevilla)
Líneas fantasma
Katya Balen
Errata Naturae, 2026. 224 páginas. 20,5 euros. Desde 10 años
Tilda ama su hogar, la hermosa y salvaje isla de Ayrie, por eso no entiende que Albie, el chico que acaba de mudarse, la deteste. Por tanto decide mostrarle sus rincones secretos y una embrujada isla cercana donde los niños tienen prohibido ir. Así inician un peligroso viaje lleno de aventuras que los cambiará para siempre.
Por Toni Fernández (Baobab. Palma de Mallorca)
El enigma de Bletchley
Ruta Sepetys y Steve Sheinkin
Maeva Red, 2026. 376 páginas. 21,9 euros. Desde 10 años
Verano de 1940: dos hermanos apasionados por los acertijos se ven envueltos en el descifrado de códigos nazis mientras investigan la desaparición de su madre. ¿Podrían los mensajes de Enigma tener algo que ver con el drama familiar? La historia combina misterio y aventura con gran ritmo. Una lectura muy entretenida y didáctica, capaz de despertar el interés por los secretos históricos de Bletchley Park y el ingenio humano sin perder tensión narrativa.
Por Susana Barro Parga (El Faro de los Tres Mundos, Lugo)
La tejedora de la muerte
Concha López Narváez, con ilustraciones de Laia Ganyet
Anaya, 2026. 88 páginas. 12,5 euros. Desde 12 años
La editorial Anaya recupera sus libros más leídos en una nueva colección a la que pertenece esta novela con tintes de realismo mágico. Andrea vive con dudas sobre algunos sucesos de su infancia, de los que su familia quiso protegerla, pero que ahora no le dejan avanzar. Por eso decide volver a la gran casa donde su madre vivió tiempos difíciles y que ahora decide rememorar con una experiencia un tanto paranormal.
Por Naia Hernández (Sopa de Sapo, Bilbao)
Un mago en la corte
Alba Quintas Garciandia
Bambú, 2026. 176 páginas. 15,9 euros. Desde 14 años
Una novela intrigante que mezcla historia y magia en un momento clave de España, la llegada de Amadeo de Saboya. Un misterioso mago que altera el destino de quienes le rodean, una protagonista marcada por su pasado, y una trama llena de intrigas políticas y superación personal.
Por Karol Conti (El Gato de Cheshire, Zaragoza)
Las bestias olvidadas de Eld
Patricia A. Mckillip
Duermevela, 2026. 224 páginas. 25,95 euros. Desde 14 años
En este libro se narran las aventuras de Sybel, una poderosa hechicera que debe abandonar su tranquila vida en las montañas cuando un desconocido aparece en su puerta con un bebé y su mundo empieza a resquebrajarse, obligándola a enfrentarse a sus demonios y encontrar un camino nuevo sin traicionarse a sí misma.
Por Julia de Ugarte Candil (La Lumbre, Madrid)
Los ecos de Jude
Joana Marcús
Montena, 2026. 448 páginas. 20,95 euros. Desde 15 años
Recién salida de imprenta llega a las librerías la última novela romántica juvenil de Joana Marcús. Desde niña Jude aprendió a ser invisible para sobrevivir a la fama de su archiconocida madre en un pueblo hostil donde nunca había sido la protagonista… hasta que llegó él, Isaac, un divertido joven que visualiza el mundo desde un prisma alegre y colorido. Fiel a su estilo de romanticismo extremo, Marcús nos propone una novela desenfadada, adictiva y tierna donde combina las profundas descripciones ambientales que provocan esa sensación de inmersión lectora con la profundidad emocional de sus personajes.
Por Marta García Fernández (El guardián de los libros, León).
La revolución Emoji
David Groison y Paul Rey
Liana, 2026. 160 páginas. 24 euros. Desde 15 años
Los emojis ya forman parte habitual de la vida cotidiana. Pero, ¿quién los inventó? ¿Y cómo se elige qué representan? Esta investigación en cómic responde a estas y otras muchas preguntas directamente a través de la voz de los principales responsables, empezando por el mismísimo creador de los emojis, Shigetaka Kurita.
Por Tommaso Koch
España partida en dos
Julián Casanova, Carlos Esquembre y Miguel Casanova
Planeta Cómic, 2026. 160 páginas. 20,9 euros. Desde 16 años
La historia se escribe cada día. Y, luego, se reconstruye a través de documentos, testimonios, hechos e investigaciones. A ello se dedican los historiadores, a priori. Pero, últimamente, las teorías no profesionales sobre el pasado se multiplican, especialmente en boca de algunos políticos, igual que los enfrentamientos al respecto. De ahí que sea bienvenida esta adaptación al cómic por parte de Julián Casanova de su reconstrucción de la guerra civil, para facilitar y aumentar su comprensión. Hasta el título del tebeo, hoy, resulta más que actual.
Por Tommaso Koch.
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