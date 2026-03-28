Los mejores libros infantiles y juveniles de marzo 2026

Ilustración del interior de 'En un pueblito azul donde no pasaba nada', de Martín Badía, editado por Lumen.

Una jirafa migrante, un homenaje a Gaudí o el regreso de Joana Marcús y Katya Balen, en la selección de libreros de distintas Comunidades Autónomas para este mes

A veces, en la vida, no hace falta decir nada. Lo saben los adultos. Los aprenden pronto los niños. Y lo entienden cada vez más también los libros. Porque, en la selección de la mejor literatura infantil y juvenil de libreros de distintas Comunidades Autónomas para este mes, en muchos casos las palabras escasean. O incluso se ausentan. Poesías visuales, ilustraciones arroladoras, álbumes silenciosos. A veces, basta con una imagen. Y con la confianza de los autores en la inteligencia del público. Tenga la edad que tenga.

Portada de 'Me llaman Caperucita', de Demelsa Hernández y Chus Aguirre.

Me llaman Caperucita

Demelsa Hernández y Chus Aguirre

Cáprica, 2026. 40 páginas. 17,9 euros. Desde 3 años

Una reinterpretación del cuento que deja espacio para imaginar sin etiquetas ni roles impuestos. Una historia que invita a hablar de igualdad, identidad y libertad. Con unas ilustraciones llenas de matices. Caperucita, esta vez, no tiene por qué llevar falda.

Por Karol Conti (El Gato de Cheshire, Zaragoza)

Portada de 'Al abrigo', de Adrien Parlange.

Al abrigo

Adrien Parlange

Océano Travesía, 2026. 40 páginas. 17,95 euros. Desde 3 años

Se puede decir tanto (pero tanto) con tan poco... Un libro que habla de cosas enormes como la comunidad, la solidaridad, la supervivencia, con apenas una línea de palabras por página, con apenas unos colores que significan todo, con apenas un puñado de animales, los que caben a la sombra de una roca en medio del desierto. Nos ha alucinado este álbum.

Por Julia de Ugarte Candil (La Lumbre, Madrid).

Portada de 'Gaudí', de Patricia Geis.

Gaudí

Patricia Geis

Combel, 2026. 24 páginas. 21,9 euros. Desde 3 años

Coincidiendo con el Año Gaudí, Combel ofrece un interesante y atractivo álbum ilustrado infantil en pop-up donde podremos acercarnos a las obras más representativas del arquitecto catalán y como, gracias a sus inversores, se crearon nuevos edificios en piedra, cerámica y hierro que parecen sacados de un universo fantástico e irreal pero que se pueden tocar y se han convertido en símbolos internacionales del genial autor.

Por Marta García Fernández (El guardián de los libros, León)

Portada de 'El asombro', de Tom Percival.

El asombro

Tom Percival

Andana, 2026. 32 páginas. 15,9 euros. Desde 4 años

Tom Percival vuelve a deslumbrarnos con un álbum ilustrado que destaca por su mensaje esperanzador enfocado en los pensamientos cotidianos y en cómo la actitud que tengamos afecta a nuestro ánimo. Nos invita a observar con calma el entorno, olvidando el ritmo frenético en el que vivimos y volviendo al valor esencial de la vida. El autor ilustra de una manera sensible y realista cómo abordar la frustración infantil en el día a día.

Por Cristina Sánchez Torres ( Abacus , Valencia)

Portada de 'Desayuno', de Micaela Chirif y Gabriel Alayza.

Desayuno

Micaela Chirif y Gabriel Alayza

Limonero, 2026. 44 páginas. 17,68 euros. Desde 4 años

¿A quién le gustaría bailar con una abuela que tiene la suerte de vivir en una maravillosa casa junto al mar? Casi, casi, es como danzar y bailar con una sirena.

Por Oblit Baseiria Virgili ( Casa Anita , Barcelona)

Portada de 'En un pueblito azul donde no pasaba nada', de Martín Badía.

En un pueblito azul donde no pasaba nada

Martín Badía

Lumen, 2026. 36 páginas. 17,95 euros. Desde 4 años

Cuando a un pequeño pueblo llega Nael, un extraño con aspecto de monstruo, el miedo se apodera de los habitantes, que corren a encerrarse en sus casas. Pero, con el paso del tiempo, todos descubrirán que ese ser no era el monstruo que pensaban. Un álbum ilustrado sobre la tolerancia y la aceptación del diferente.

Por Toni Fernández ( Baobab , Palma de Mallorca)

Portada de 'No me tigres', de Nanen García-Contreras Martínez.

No me tigres

Nanen García-Contreras Martínez

A buen paso, 2026. 28 páginas. 16 euros. Desde 5 años

Un maravilloso álbum ilustrado que juega con las palabras para convertirlas en animales fuertes, ágiles e inteligentes. Con la ayuda de estas palabras animalescas la protagonista tomará el mando de la historia, desbloqueará el nudo de su garganta y alzará la voz para decir bien alto que lo que busca es la libertad.

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

Portada de '¿Dónde está mi lápiz amarillo?', de Lucía Rovira.

¿Dónde está mi lapiz amarillo?

Lucía Rovira

Juventud, 2026. 40 páginas. 15 euros. Desde 5 años

Por alguna razón, con lo asombrosamente rápido que crecen los niños, hay un talento sencillo que tardan mucho en desarrollar: buscar. De ahí que sus progenitores tengan que acudir una y otra vez al rescate de un muñeco o una pelota perdida. Inútil preguntarles a los hijos dónde dejaron la última vez el objeto de sus deseos. La respuesta más frecuente suele ser otra interrogación: “¿Dónde está?“. Hasta que al fin aparece. Y, entonces, se volatiliza otra cosa. Tal vez este libro sirva para buscar mejor. O más probablemente no. Pero, al menos, permite encontrar una sonrisa. [También en catalán]

Por Tommaso Koch.

Portada de 'La jirafa Oriana', de Sabela Gil y Borxa Guerrero.

La jirafa Oriana

Sabela Gil y Borxa Guerrero

OQO, 2026. 36 páginas. 15,9 euros. Desde 5 años

Una simpática jirafa tiene que dejar su sabana natal porque un día llega un millar de hambrientos castores que se comen su acacia. Obligada a cruzar el mar en busca de un trabajo para ganarse el pan, Oriana descubre las dificultades de ser extranjera... y ¡chica!. Un día, al pasar por una escuela, escucha una vocecita que le pregunta y se preocupa por ella. Serán precisamente los más pequeños los que le tienden una mano amiga y se implican buscando una solución justa. Interesantísimo cuento rimado para a empatizar con el que llega. [También en gallego]

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

Portada de 'Historia del NO', de Elena Levi y Serge Bloch, editado por Takatuka.

Historia del NO

Elena Levi y Serge Bloch

Takatuka, 2026. 40 páginas. 16 euros. Desde 5 años

La vida enseña muchas lecciones a los bebés. Y no todas son bienvenidas. Porque muy pronto empiezan a escuchar una palabra tan simple como definitiva: “No”. Muchas veces tiene sentido, claro. Pero otras, quizás, los adultos exageran. Hay rechazos que ponen a todos de acuerdo, como el no a la guerra o la esclavitud. Y también negativas que generan dudas. Lo que da pie a otra expresión frecuente de la infancia: “¿Por qué?“. De todo ello habla este libro, al que, por supuesto, no se puede decir no.

Por Tommaso Koch

Portada de 'Tantos futuros como puedas imaginar', de Shunsuke Yoshitake.

Tantos futuros como puedas imaginar

Shinsuke Yoshitake

Pastel de Luna, 2026. 36 páginas. 15,9 euros. Desde 6 años

Una niña recibe de su hermano mayor un pronóstico catastrófico sobre el futuro. Estará lleno de guerras, miseria, invasiones... Ante una noticia tan desoladora, será su abuela quien le desmonte esos miedos y le haga ver que el mañana no está cerrado, que solo es incierto y, por eso mismo, lleno de posibilidades. Una historia más llena del ingenio y el humor de Yoshitake. Un certero y breve manual de optimismo frente a la incertidumbre de nuestro tiempo que nos hará reir con seguridad. [También en catalán]

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

Portada de 'Udo, el reparador de corazones', de Barbara Kosmowska, ilustrado por Emilia Dziubak.

UDO, el reparador de corazones

Barbara Kosmowska, ilustrado por Emilia Dziubak

Nórdica, 2025. 88 páginas. 18,5 euros. Desde 8 años

Una entrañable historia infantil protagonizada por un joven conejo inventor que, pese a sus carencias materiales, destaca por su ingenio y sensibilidad. A través de un relato sencillo y emotivo, la autora aborda temas como la desigualdad, la autoestima y la empatía. Con delicadas ilustraciones y un tono cálido, el libro transmite un mensaje claro: el verdadero valor reside en la capacidad de cuidar a los demás.

Por Miriam Nayam (Abacus, Valencia)

Portada de 'Universo Espanto. El colegio diabólico', de Fran Pintadera y Luis San Vicente.

Universo Espanto. El colegio diabólico

Fran Pintadera y Luis San Vicente

Flamboyant, 2026. 144 páginas. 16,95 euros. Desde 9 años

Hoy es el primer día de Kyra en su nuevo colegio. El miedo a lo desconocido puede llegar hasta el… ¡espanto! Tienes mas de 20 posibles finales para ir saltando entre páginas y escoger el curso de la narración y el final de la historia. [También en catalán]

Por Oblit Baseiria Virgili ( Casa Anita , Barcelona)

Portada de 'Plantasia', de Vincent Dock.

Plantasia

Vincent Dock

La Cúpula, 2026. 144 páginas. 23,9 euros. Desde 9 años

Lily y Aurora son dos hermanas que poseen una tienda de plantas singulares en la que se halla oculto un secreto del que depende la vitalidad de todo el bosque. Un cómic en el que se respira la protección de la naturaleza y que impacta por su edición especial. Un trabajo en acuarelas que consigue sumergirnos en un exuberante mundo vegetal, mágico y acogedor. Su título, Plantasia, rinde homenaje al mítico álbum de música electrónica de Mort Garson, compuesto originalmente para ser escuchado por plantas.

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

Portada de 'Línea fantasma', de Katya Balen.

Líneas fantasma

Katya Balen

Errata Naturae, 2026. 224 páginas. 20,5 euros. Desde 10 años

Tilda ama su hogar, la hermosa y salvaje isla de Ayrie, por eso no entiende que Albie, el chico que acaba de mudarse, la deteste. Por tanto decide mostrarle sus rincones secretos y una embrujada isla cercana donde los niños tienen prohibido ir. Así inician un peligroso viaje lleno de aventuras que los cambiará para siempre.

Por Toni Fernández ( Baobab . Palma de Mallorca)

Portada de 'El enigma de Bletchley' de Ruta Sepetys y Steve Sheinkin.

El enigma de Bletchley

Ruta Sepetys y Steve Sheinkin

Maeva Red, 2026. 376 páginas. 21,9 euros. Desde 10 años

Verano de 1940: dos hermanos apasionados por los acertijos se ven envueltos en el descifrado de códigos nazis mientras investigan la desaparición de su madre. ¿Podrían los mensajes de Enigma tener algo que ver con el drama familiar? La historia combina misterio y aventura con gran ritmo. Una lectura muy entretenida y didáctica, capaz de despertar el interés por los secretos históricos de Bletchley Park y el ingenio humano sin perder tensión narrativa.

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

Portada de 'La tejedora de la muerte', de Concha López Narváez, con ilustraciones de Laia Ganyet.

La tejedora de la muerte

Concha López Narváez, con ilustraciones de Laia Ganyet

Anaya, 2026. 88 páginas. 12,5 euros. Desde 12 años

La editorial Anaya recupera sus libros más leídos en una nueva colección a la que pertenece esta novela con tintes de realismo mágico. Andrea vive con dudas sobre algunos sucesos de su infancia, de los que su familia quiso protegerla, pero que ahora no le dejan avanzar. Por eso decide volver a la gran casa donde su madre vivió tiempos difíciles y que ahora decide rememorar con una experiencia un tanto paranormal.

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

Portada de 'Un mago en la corte', de Alba Quintas Garciandia.

Un mago en la corte

Alba Quintas Garciandia

Bambú, 2026. 176 páginas. 15,9 euros. Desde 14 años

Una novela intrigante que mezcla historia y magia en un momento clave de España, la llegada de Amadeo de Saboya. Un misterioso mago que altera el destino de quienes le rodean, una protagonista marcada por su pasado, y una trama llena de intrigas políticas y superación personal.

Por Karol Conti (El Gato de Cheshire, Zaragoza)

Portada de 'Las bestias olvidadas de Eld', de Patricia A. Mckillip.

Las bestias olvidadas de Eld

Patricia A. Mckillip

Duermevela, 2026. 224 páginas. 25,95 euros. Desde 14 años

En este libro se narran las aventuras de Sybel, una poderosa hechicera que debe abandonar su tranquila vida en las montañas cuando un desconocido aparece en su puerta con un bebé y su mundo empieza a resquebrajarse, obligándola a enfrentarse a sus demonios y encontrar un camino nuevo sin traicionarse a sí misma.

Por Julia de Ugarte Candil ( La Lumbre , Madrid)

Portada de 'Los ecos de Jude', de Joana Marcús.

Los ecos de Jude

Joana Marcús

Montena, 2026. 448 páginas. 20,95 euros. Desde 15 años

Recién salida de imprenta llega a las librerías la última novela romántica juvenil de Joana Marcús. Desde niña Jude aprendió a ser invisible para sobrevivir a la fama de su archiconocida madre en un pueblo hostil donde nunca había sido la protagonista… hasta que llegó él, Isaac, un divertido joven que visualiza el mundo desde un prisma alegre y colorido. Fiel a su estilo de romanticismo extremo, Marcús nos propone una novela desenfadada, adictiva y tierna donde combina las profundas descripciones ambientales que provocan esa sensación de inmersión lectora con la profundidad emocional de sus personajes.

Por Marta García Fernández (El guardián de los libros, León).

Portada de la edición francesa de 'La revolución Emoji', de David Groison y Paul Rey, editado en español por Liana.

La revolución Emoji

David Groison y Paul Rey

Liana, 2026. 160 páginas. 24 euros. Desde 15 años

Los emojis ya forman parte habitual de la vida cotidiana. Pero, ¿quién los inventó? ¿Y cómo se elige qué representan? Esta investigación en cómic responde a estas y otras muchas preguntas directamente a través de la voz de los principales responsables, empezando por el mismísimo creador de los emojis, Shigetaka Kurita.

Por Tommaso Koch

Portada de 'España partida en dos', de Julián Casanova, Carles Esquembre y Miguel Casanova.

España partida en dos

Julián Casanova, Carlos Esquembre y Miguel Casanova

Planeta Cómic, 2026. 160 páginas. 20,9 euros. Desde 16 años

La historia se escribe cada día. Y, luego, se reconstruye a través de documentos, testimonios, hechos e investigaciones. A ello se dedican los historiadores, a priori. Pero, últimamente, las teorías no profesionales sobre el pasado se multiplican, especialmente en boca de algunos políticos, igual que los enfrentamientos al respecto. De ahí que sea bienvenida esta adaptación al cómic por parte de Julián Casanova de su reconstrucción de la guerra civil, para facilitar y aumentar su comprensión. Hasta el título del tebeo, hoy, resulta más que actual.

Por Tommaso Koch.