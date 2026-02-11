Padres travestidos, amores fingidos, turismo enloquecido: fotografías bajo sospecha en PhotoBrussels

En su décimo aniversario, el festival presenta 50 exposiciones que no usan la fotografía para certificar una verdad, sino para desmontarla: del ‘remake’ en imágenes de un romance fraudulento al deterioro de una isla japonesa convertida en postal turística

Cuando Karla Hiraldo Voleau se enteró de que su novio tenía una doble vida, todo lo que había compartido con él se le volvió sospechoso, empezando por las fotos de pareja. ¿Decían algo verdadero de aquel amor o ya llevaban dentro, en su propia puesta en escena, la semilla del engaño? De esa duda nace Another Love Story, el proyecto que la fotógrafa francesa de origen dominicano presenta en el festival PhotoBrussels, en la capital belga, hasta el 22 de febrero. Hiraldo Voleau, de 34 años, tomó una decisión feroz: reconstituir, una a una, las fotos hechas con ese ex, repitiendo encuadres y gestos con un actor escogido para el papel por su parecido físico, para tratar de entender qué sucedió.

La reconstrucción se mezcla con algunas imágenes originales y fuerza una mirada en dos tiempos: lo vivido una primera vez, en caliente, y lo analizado después con distancia crítica y con una lucidez casi forense. En la galería La Nombreuse, en el gentrificado barrio de Saint-Gilles, las fotos se encadenan como en el tablero de una investigación policial, mientras varios móviles reproducen mensajes llenos de reproches, escritos cuando la relación ya estaba rota. La fotografía deja entonces de ser la prueba de una verdad objetiva y se convierte en lo contrario: primero, en las imágenes originales, la escenificación de un amor que no era tal; después, en su remake, la relectura que firma su certificado de defunción.

En 'Another Love Story', la fotógrafa francodominicana Karla Hiraldo Voleau presenta "una historia de amor trágica": la reconstitución cronológica de los 13 meses que pasó con un novio que tenía una doble vida. Karla Hiraldo Voleau

Nacido en 2016, el festival celebra su primera década con una escala ya consolidada, convertido en una de las grandes citas europeas de la disciplina. En total, son más de medio centenar de exposiciones repartidas por toda la ciudad y unos 150 artistas, entre consagrados y emergentes. El uso de la fotografía más allá de su dimensión documental recorre PhotoBrussels como un hilo conductor. Aquí la imagen no solo registra, también corrige, repara, impugna o fabula.

Esa capacidad de imaginar relatos a partir de lo cotidiano es lo que atraviesa The House. En Hangar, centro de exposiciones dedicado a la fotografía, el británico Lee Shulman, al frente de The Anonymous Project, levanta una casa británica de los cincuenta con muebles comprados en portales de segunda mano y coloca en el centro una caravana de época que le costó poco más de 200 euros.

El británico Lee Shulman colecciona desde 2017 cientos de miles de imágenes 'amateur'. Su exposición 'The House' permite sumergirse en las vidas anónimas de la Inglaterra de los años cincuenta, sesenta y setenta. The Anonymous Project

En ese hogar postizo, Shulman cuelga fotos de su inmensa colección de fotografía amateur —cerca de 50.000 negativos— que empezó a recolectar hace una década tras comprar una caja de diapositivas antiguas en un mercadillo. Quedó atrapado por las vidas que asomaban en ellas, tan distintas y a la vez tan parecidas a las de su propia infancia. En la cocina, por ejemplo, una serie de fotos retrata la vida de una familia, año tras año, revelando su intimidad y su opacidad. En esas fotos se dibuja un retrato de ese espíritu british, entrañable y un tanto kitsch, emparentado con el de Martin Parr, a quien Shulman dedicó un documental en 2025, poco antes de su muerte.

En la planta superior, la exposición colectiva Family Stories dialoga con esa idea de la familia como escenificación. De los seis fotógrafos representados, destaca el proyecto del brasileño Danilo Zocatelli Cesco, Dear Father, nacido de su deseo de estrechar el vínculo con su padre. Criado en una granja del interior de Brasil, siempre sintió una distancia respecto a una familia conservadora al asumirse como joven queer, y buscó en su padre una complicidad que nunca llegó. Para encontrar un terreno común, le propuso travestirse delante de la cámara y posar para él. Para su sorpresa, aceptó. Lo que al principio roza lo grotesco acaba abriendo un espacio conmovedor de aceptación y reconciliación. Es un testimonio de un amor paterno que no se supo o no se pudo decir.

Una imagen de la serie 'Stasi - Secret Rooms', que recorre las oficinas, prisiones, búnkeres y centros de detención de la antigua policía secreta de la RDA. Daniel & Geo Fuchs

El festival también se adentra en espacios ajenos al núcleo familiar. En la galería KlotzShows, los alemanes Daniel y Geo Fuchs recuperan su proyecto Stasi – Secret Rooms, una larga serie de imágenes de las oficinas, prisiones, búnkeres y salas de interrogatorio de la antigua policía secreta de la RDA, que ya se pudo ver hace años en Barcelona y Santander. Fotografiados con una composición contenida y casi clínica (ángulos frontales, gran formato, luz clínica), esos interiores revelan la arquitectura fría y metódica del control estatal. No hay cuerpos en escena. Su ausencia obliga al espectador a imaginar lo que ocurrió dentro de esos espacios, conservados casi intactos tras la caída del Muro de Berlín en 1989, y convierte cada encuadre en un espacio cargado de memoria y violencia.

Por último, en la galería L’Enfant Sauvage, la fotógrafa belga Katherine Longly posa la mirada sobre el turismo depredador en la isla japonesa de Aoshima. Su exposición Cat Island Blues examina el lento deterioro de este pequeño islote del mar interior de Seto, que pasó del anonimato a la fama global al popularizarse en las redes sociales como “la isla de los gatos”, debido a su numerosa colonia felina. A comienzos de la década pasada, ese interés se transformó en un flujo constante de visitantes, con un máximo de afluencia en 2013 que aceleró la degradación del lugar y obligó a las autoridades locales a tomar medidas como la esterilización de los gatos para evitar que siguieran reproduciéndose. Hoy solo quedan tres humanos y 50 gatos.

La fotógrafa belga Katherine Longly viajó a la isla japonesa de Aoshima, convertida en fenómeno turístico durante la década pasada, donde hoy solo quedan tres habitantes y 50 gatos. Katherine Longly

Longly viajó a Aoshima cinco veces y armó su proyecto a partir de fotografías propias y materiales de archivo. Sus imágenes retratan la vida cotidiana de la isla y, al mismo tiempo, plantean una reflexión más amplia sobre la presión de la mirada turística: qué ocurre cuando un lugar es visitado, fotografiado y consumido hasta provocar su agotamiento. En otras palabras, cuando se convierte en imagen.

PhotoBrussels. Bruselas. Hasta el 22 de febrero.