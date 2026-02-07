El mundo es mejor con Lucinda Williams

El mundo va mal, pero al menos tenemos a Lucinda Williams. Es decir, Dios aprieta, pero no ahoga. World’s Gone Wrong, o “El mundo va mal”, es el título del nuevo álbum de la cantante estadounidense y, dentro de los grandes sinsabores y desastres que afectan al planeta, es buena noticia que aparezcan propuestas artísticas dispuestas a dar candor y, más difícil todavía, que lo hagan mirando de frente a los tiempos. Williams, una de las mejores retratistas emocionales del folk-rock norteamericano, ha compuesto un disco en el que disecciona algunos de los problemas más acuciantes de EE UU y, por consiguiente, un poco de todos, aunque solo sea por el efecto rebote de la aún primera potencia.

Contar con esta cantautora, hecha a sí misma tras enfrentarse a la poderosa industria de Nashville en los ochenta y labrarse un brillante camino como forajida de verdades masticadas en duermevelas, es una especie de suerte. El mundo de la música aún, y quizá más que en otras décadas, necesita de artistas independientes, bardos y trovadoras de verso afilado y espíritu indomable para componer canciones capaces de despertar a las mentes adormecidas o agarrar de la solapa a los distraídos. Con World’s Gone Wrong, a través de una mezcolanza de sonidos de raíz, Williams lo consigue y saca a relucir un perfil Springsteen en plan working-class hero.

La autora de obras tan maravillosas como Sweet Old World, Car Wheels on a Gravel Road o Essence, que elevaron el concepto de americana a la excelencia, se muestra corrosiva y punzante sobre el caos sociopolítico de su país, pero termina por apelar a la resistencia. La canción que da título al disco habla de casas vacías, trabajos precarios, sueños rotos. “Los días oscuros se están haciendo largos... Tenemos que ser fuertes”, canta con su fascinante forma de arrastrar los medios tiempos folk y acompañada de la cantante afroamericana de country Brittney Spencer. También está con ella en la sombría ‘Something’s Gotta Give’, en la que el recreo de guitarras de Marc Ford y Doug Pettibone recuerda la grandeza de ambos a las cuerdas. A veces, su voz se pone rugiente, de leona herida, en canciones de profunda raíz blues como ‘Black Tears’ y ‘Freedom Speaks’, en la que defiende la importancia de una sociedad libre de tiranos. Otras, entra en un estado apaciguador como en ‘Low Life’, una dulce balada country. También colabora Mavis Staples, voz esencial del soul, en la versión que hacen de ‘So Much Trouble In The World’, clásico de Bob Marley que hace referencia a la necesidad de unirse para luchar contra los problemas del mundo.

A sus 73 años, no ha parado en la última década, tiempo marcado por el ictus que la dejó dañada y, como se ha podido ver en sus giras por España, algo limitada en el escenario. Pero su voluntad es un caballo salvaje: lejos de achicarse en este tiempo, se ha marcado una interesante serie de álbumes de versiones de algunos de sus ídolos como The Rolling Stones, The Beatles, Tom Petty o Bob Dylan y trabajos tan sólidos como este álbum.