Los mejores libros de fotografía de 2025

Una decena de profesionales y expertos dentro del escenario de la fotografía destacan dos de sus títulos favoritos del año. A través de miradas diversas, estas recomendaciones trazan un mapa de preocupaciones estéticas, políticas y autobiográficas que atraviesan el medio hoy

1. Sema D’Acosta

Comisario independiente y crítico de arte, especializado en fotografía del siglo XXI

Doble página perteneciente a ‘Catálogo’, de Ricardo Cases, autopublicado. Ricardo Cases

Catálogo

Ricardo Cases

Autopublicado , 2025. 136 páginas. 30 euros

“Ricardo Cases (Orihuela, 1971) es capaz de contar a través de esta publicación el drama de la dana de Valencia en tono autobiográfico. El fotógrafo vive en Torrent y tenía el estudio al lado del barranco de L’Hortet. El 29 de octubre de 2024, el agua entró en su taller-almacén y lo arrasó todo. Cuando volvió al día siguiente, sólo pudo retratar algunas páginas empapadas y cubiertas de barro. Un fotolibro catártico y conmovedor que habla de la capacidad del ser humano para encontrar esperanza en la desolación”.

Doble página perteneciente a ‘Sunday Morning’, de Txema Salvans, publicado por RM. nicholas trochil

Sunday Morning

Txema Salvans

RM , 2025. 128 páginas. 45 euros

“Me interesan especialmente los libros que miran con detenimiento las cosas inadvertidas que ocurren a nuestro alrededor. Desde hace más de una década, Txema Salvans (Barcelona, 1971) toma fotos en el parking del Carrefour de El Prat de Llobregat las mañanas de domingo que hace buen tiempo. Ese gesto, aparentemente sencillo y continuado, acaba conformando el retrato de un lugar desubicado donde conviven lo banal y lo imprevisible, un espacio ambiguo donde transcurre de manera sigilosa el reverso cotidiano de la ciudad contemporánea”.

2. Nicolás Combarro

Fotógrafo

Doble página perteneciente a ‘Catálogo’, de Ricardo Cases, autopublicado. Ricardo Cases

Catálogo

Ricardo Cases

Autopublicado , 2025. 136 páginas. 30 euros,

“Ricardo Cases lleva muchos años creando libros de fotografía donde lleva al extremo cuestiones sociales y conceptuales, desde un punto de vista muy personal, con una forma de gran riqueza plástica. Catálogo es quizás una de sus obras más personales, al retratar la pérdida material de toda su biblioteca, reproduciendo algunas de las dobles páginas de sus libros favoritos, empapados y embarrados por la DANA. Una pérdida emocional que él transforma en un ejercicio de memoria y pedagogía, siempre presentes en sus preocupaciones como fotógrafo y como docente”.

Doble página perteneciente a ‘Resistencia visual generalizada. Fotolibros y movimientos de liberación (Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde, 1960-1980)’, publicado por ATLAS.

Resistencia visual generalizada

Varios autores

Atlas , 2025. 288 páginas. 36 euros.

“Se trata de un catálogo de libros de fotografía poco comunes y difíciles de rastrear, producidos como parte de los movimientos de liberación en las antiguas colonias portuguesas de África entre las décadas de 1960 y 1980. Resistencia visual generalizada. Fotolibros y movimientos de liberación (Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde, 1960-1980) es un libro sorprendente que hace cuestionarse la importancia de la imagen —entre el activismo y la experimentación formal— en las luchas anticoloniales, así como el poco o nulo conocimiento que nos ha llegado de estas importantísimas luchas anticoloniales”.

3. Tania Franco Klein

Fotógrafa

Doble página perteneciente a ‘Flowers Drink the River’, de Pia-Paulina Guilmoth, publicado por Stanley/Barker.

Flowers Drink the River

Pia-Paulina Guilmoth

Stanley/Barker , 2024. 80 páginas. 81, 95 euros

“El libro es un viaje concebido como una búsqueda de lo bello y lo mágico, dentro de un contenedor que, por momentos, puede sentirse hostil, aterrador y oscuro. Hay misterio, pero también una mirada inocente desde la cual la autora invita al lector a navegar con ella en su transición personal y en su propia búsqueda de luces en la oscuridad. En ese proceso, la creación de un mundo propio, a ratos fantástico, se vuelve una herramienta de supervivencia”.

Doble página perteneciente a ‘Alejandro Cartagena: Ground Rules’, publicado por Aperture.

Ground Rules

Alejandro Cartagena

Aperture , 2025. 284 páginas. 55,50 euros

“Ground Rules es una publicación paralela a la exposición de este prolífico autor latinoamericano en el San Francisco Museum of Modern Art. Hay pocas cosas tan bellas como poder descubrir el universo completo de un artista en una retrospectiva; desafortunadamente, son muy pocos quienes tienen la fortuna de presenciar este tipo de exposiciones en tiempo y espacio. Por lo tanto, considero que la publicación, en su función de catálogo, se convierte en un verdadero tesoro para descubrir y acompañar en profundidad la obra del artista, la cual, en este caso, está diseñada para guiar al lector por su universo en el que se abordan temas sociales desde un ojo crítico y con humor”.

4. Laura González Palacios

Directora de Chiquita Room

Fruiting Bodies

Ying Ang

Perimeter, 2025. 160 páginas. 40,95 euros

“Adentrarse en las páginas de Fruiting Bodies es como hundir el rostro y las manos en el sotobosque. Ying Ang publica aquí una copiosa colección de los hongos que encuentra y registra en sus largos paseos por los parques de Melbourne. De sus imágenes, emergen retratos de estas criaturas fúngicas como cuerpos íntimos, vulnerables y obstinados, testimonio de la enorme diversidad de su reino a ras de tierra. Con una factura impecable, el libro —cargado de sensualidad— celebra las fases no reproductivas de la vida”.

Doble página perteneciente a ‘Search Engine’, de Louis Porter, publicado por Perimeter.

Search Engine

Louis Porter

Perimeter, 2025. 416 páginas. 31,95 euros

“Louis Porter hace accesible a la mayoría de los mortales una lectura visual exhaustiva de la sección ‘Ciencia y Miscelánea’ de la London Library, una de las bibliotecas de préstamo más grandes del mundo. Las imágenes de Search Engine, concebidas como antiguas fichas de un índice, están ordenadas tal como el artista británico las encontró en los libros, organizados alfabéticamente por temas. Archivo de una larga lista de materias dispares, esta publicación remite al rastro del recorrido que Porter realizó durante diez años de búsqueda por 60.000 volúmenes”.

5. Paul Graham

Fotógrafo

Doble página perteneciente a ‘Dimma Brume Mist’, de JH Engström, publicado por Void. MYRTO STEIROU

Dimma Brume Mist

JH Engström

Void, 2025. 627 páginas. 85 euros

“He sido un admirador silencioso de la fotografía de JH Engström desde Trying to Dance (2004). Su manera de mirar es seductora; la atención casi obsesiva a amigos, familia y viajes hace que la vida, en su totalidad, se perciba como algo lleno, vivo y cambiante, una auténtica maravilla. El libro exhibe la libertad visual que Wolfgang Tillmans persigue, aunque pocas veces logra concretar. Las imágenes provienen de escaneos directos de hojas de contacto, con polvo, arañazos y errores intactos. El título, Bruma en español, es perfecto para este recorrido vital. Las imágenes siguen el curso de una vida dedicada a observar y visualizar el mundo. Solo existen 750 ejemplares; conviene hacerse cuanto antes con él”.

Doble página perteneciente a ‘Early Color’, de Stephen Shore, publicado por MACK.

Early Works

Stephen Shore

MACK, 2025. 172 páginas. 65 euros.

“Quienes creían conocer la obra de Stephen Shore se sorprenderán. Por primera vez se publican sus trabajos más tempranos, capturados en Nueva York siendo adolescente. Muestran su talento precoz y la complejidad incipiente de sus vistas callejeras espontáneas, precursoras de sus famosas obras en color. Esta forma de trabajar —directamente desde la vida— ha perdido favor crítico, al menos en Estados Unidos, donde parece que solo se permite crear imágenes con el consentimiento del transeúnte. Uno puede observar a alguien, dibujarlo, escribir un libro sobre él o un guión, pero será cuestionado si lo fotografía en un solo instante en que sus vidas se cruzan. Ahora, todo debe estar planeado y acordado. La vida se convierte en un triste teatro. Shore sigue siendo un artista, maestro y pensador excepcional que nos inspira al continuar creando y reflexionando sobre la fotografía que amamos”.

6. Jaime Narváez

Diseñador gráfico

Doble página perteneciente a ‘Punto Ciego’, de Santi Donaire, publicado por PHREE.

Punto Ciego

Santi Donaire

PHREE, 2025. 112 páginas. 50 euros

“Entre 1939 y 1956 se asesinaron y enterraron en Paterna (Valencia) miles de personas, víctimas de las fuerzas de represión del régimen de Franco. Para poder acometer un trabajo que persigue poner en valor el complejo proceso de exhumación, identificación y entrega de restos, el fotógrafo Santi Donaire buscó la complicidad de los familiares de las víctimas y la mediación de los forenses, antropólogos e historiadores, gracias a los cuales esas mismas familias consiguen recuperar algo de aquella dignidad sepultada. El reconocimiento a esa memoria y, por lo tanto, la voluntad de reparación, es lo que el autor del libro documenta en este estremecedor y, sin embargo, hermoso Punto Ciego”.

Doble página perteneciente a ‘El éxodo del viento. Exilio español en el Magreb (1939–1962)’, publicado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y Casa Árabe.

Del éxodo y del viento. Exilio español en el Magreb (1939–1962)

Varios autores

Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática / Casa Árabe, 2025. 152 páginas.

“Este libro se publicó con motivo de las exposiciones del mismo título que se celebraron en las sedes madrileña y cordobesa de Casa Árabe en 2024 y 2025. La publicación aborda una historia coral compuesta por textos (testimonios, biografías y un relato que funciona como pegamento entre las partes) y material gráfico (fotografías, dibujos y otros documentos) que un comité científico ayudó a confeccionar. La del exilio norteafricano es una historia poco conocida, por eso Del éxodo y del viento, que cartografía con enorme profusión los detalles de este capítulo de la posguerra española, resulta un documento tan valioso”.

7. Vítor Nieves

Director artístico de Encontros da Imagem

Doble página perteneciente a ‘Faca na Pedra Olho Solar’, de Daniel Moreira y Rita Castro Neves, publicado por Documenta

Faca na Pedra Olho Solar

Daniel Moreira y Rita Castro Neves

Documenta, 2025. 208 páginas. 28 euros.

“Existen obras capaces de reactivar el asombro, y esta lo hace desde el mismo lugar en el que nace: el Valle del Côa, el mayor núcleo de arte rupestre al aire libre conocido. El estupor que allí experimentaron los autores se prolonga al abrir el libro. En un prólogo tan científico como visceral hablan de un atravesamiento del tiempo: cuando artistas contemporáneos se enfrentan a ese arte primigenio, se encuentran también con su origen. El volumen —coral en imágenes, textos, ilustraciones y vistas de exposición— condensa cinco años de investigación intensa y descarnada, desplegada en exposiciones, performances y acciones híbridas. Y deja claro que el asombro, aquí, aún no se ha agotado”.

Doble página perteneciente a ‘Alén do Lago’, de Carlos Folgoso Sueiro, publicado por Difusora de Letras, Artes e Ideas.

Alén do Lago

Carlos Folgoso Sueiro

Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2025. 64 páginas. 24 euros

“El proyecto aborda una Galicia mirada desde dentro, desde las vivencias más íntimas, familiares y biográficas del autor. La obra se articula como una travesía metafórica por las idiosincrasias del país, construida a través de una atmósfera de resonancias cinematográficas que nos sitúa en un tiempo indeterminado. En ella conviven realidades sociales y políticas, mitologías y creencias sincréticas; la tristeza, el trabajo y la soledad como señales de identidad; una emigración profundamente enraizada; aquello que se protege y aquello que se desprecia; así como una tensión persistente entre fuerza y opresión que ha marcado históricamente al territorio”.

8. Mariela Sancari

Fotógrafa

Doble página perteneciente a ‘Fantasmagoría’, de Suyai Otaño, publicado por Tres Salas.

Fantasmagoría

Suyai Otaño

Tres Salas, 2025. 180 páginas. 20 euros

“A partir de una residencia editorial, la autora explora la noción de libro como un dispositivo en el que las imágenes y los demás elementos de la publicación se relacionan de manera abierta, sin agotar sus sentidos. Fantasmagoría despliega un gesto, una forma de exploración que habilita un espacio de lecturas múltiples y significados cambiantes. Partiendo de imágenes procedentes de su archivo, acompañadas por el registro de las relaciones efímeras que surgieron en el espacio y el tiempo de la residencia, la artista construye un libro que, aunque afirma, duda y, ante todo, pregunta”.

Doble página perteneciente a ‘Meu pai morreu três vezes’, de Clara Simas, publicado por Propágulo. Foto: Nino Andrés Nino Andrés

Meu pai morreu três vezes

Clara Simas

Propágulo. 232 páginas. 21,2 euros

“Mi padre murió tres veces es un diálogo prolongado entre una hija, la autora, y su padre fallecido. En A la salud de los muertos, la filósofa Vinciane Despret nos invita a entender que “el duelo no es algo a superar, sino a cultivar”. Desde esa premisa, el fotolibro construye performativamente, a través de la fabulación, las múltiples vidas del padre de Simas: actor, periodista y figura paterna se mezclan en un entramado de imágenes de archivo y textos que buscan atender, cuidar y propiciar un espacio para aquello “que los muertos nos hacen hacer”, como una forma de extender sus existencias”.

9. Sonia Voss

Curadora independiente

Doble página perteneciente a ‘Asphalt, Stones, Shards’, de Sophia Kesting y Dana Lorenz, publicado por Vexer.

Asphalt, Stones, Shards

Sophia Kesting y Dana Lorenz

Vexer, 2025 296 páginas. 52 euros. Edición en inglés y alemán

“Han pasado 36 años desde la caída del Muro de Berlín y, sin embargo, el acontecimiento —o más bien lo que vino después— sigue siendo un tema candente para muchos alemanes que crecieron en aquellos años de euforia e incertidumbre. Estos sentimientos están en el centro de esta publicación. Su título remite a los restos que cubren la Wilhelm-Leuschner-Platz —un no-lugar en el centro de Leipzig que fue escenario de la Revolución Pacífica y que los artistas han tratado de agotar, en el sentido perecquiano del término (no cansarse ni destruir, sino observar hasta el límite de lo aparentemente insignificante) fotografiándolo durante doce años—. Pero los “fragmentos” aluden también a los recuerdos dispersos y a la identidad fragmentada de una generación. Un libro intrigante, envolvente, incisivo”.

Doble página perteneciente a ‘Stone, Ants, and Television. Photographic Works of Zygmunt Rytka. 1971-2010’, editado por Daniel Muzyczuk y Karol Hordziej y publicado por Spector Books.

Stone, Ants, and Television. Photographic Works of Zygmunt Rytka. 1971-2010

Zygmunt Rytka

Edición de Daniel Muzyczuk y Karol Hordziej. Spector Books, 2024. 278 páginas, 36 euros.

“¿Conoce usted a Zygmunt Rytka? Figura de la neo-vanguardia polaca, fotógrafo, performer, experimentador, filósofo de la naturaleza, crítico de los medios y cronista de la escena artística de su época, Rytka desarrolló una obra apasionante, recientemente puesta en valor por la Fundación de Artes Visuales de Cracovia. Ironía, poesía y mise en abyme del medio fotográfico sustentan series como Bluff o Continual Infinity, que merecen ser consideradas obras fundamentales del arte conceptual. Una relectura imprescindible, gracias al formidable trabajo de los dos editores de la publicación y de Spector Books”.

10. Nadine Wietlisbach

Directora de Fotomuseum Winterthur

Doble página perteneciente a ‘I Will Keep You in Good Company’, de Liz Johnson Artur, publicado por MACK.

I Will Keep You in Good Company

Liz Johnson Artur

MACK, 2025. 192 páginas. 60 euros

“I Will Keep You in Good Company encarna una de las mejores experiencias que un fotolibro puede ofrecer a su lector: es una obra de arte en sí misma. Reúne páginas de más de veinte cuadernos de trabajo hechos a mano, conservados desde la década de 1990 por Liz Johnson Artur. En parte diario, en parte experimento, estos materiales trazan el desarrollo de su lenguaje fotográfico a través de capas, recortes y anotaciones. Combinando impresiones fotográficas con notas manuscritas, serigrafías y materiales encontrados, cada página forma un archivo táctil e íntimo de momentos vividos y presenciados. También sirve como una excelente introducción a esta fotógrafa ghanesa-rusa de gran relevancia, radicada en Londres, una voz vital en la fotografía contemporánea que honra a las comunidades de la diáspora africana y merece una atención cercana”.

Doble página perteneciente a ‘Bravo’, de Felipe Romero Beltrán, coeditado por Loose Joints y Fundación Mapfre.

Bravo

Felipe Romero Beltrán

Loose Joints/Fundación Mapfre. Edición en inglés y en español, 2025. 168 páginas 35 euros

“Bravo explora el espacio liminal del río Bravo, centrando su atención en un tramo de 270 kilómetros que divide México y Estados Unidos. Felipe Romero Beltrán convierte al río en un protagonista silencioso que moldea vidas. Dividido en tres capítulos —Finales, Cuerpos y Brechas—, el enfoque documental y sensible del fotógrafo desafía la semiótica de la clasificación, el encierro, la definición y la identificación, empleando una estética visual que refleja las construcciones de identidad reprimidas y controladas en la frontera. Aunque el lenguaje visual se mantiene notablemente sereno, el libro sostiene una intensa corriente subyacente de tensión, que se despliega en sorpresas silenciosas pero persistentes página a página”.