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Partidas de Ajedrez
Ajedrez/Wijk aan Zee

Análisis de ajedrez | Andy Woodward, de 15 años, valor en alza

El estadounidense es el único de su edad cercano al nivel del prodigioso turco Erdogmus, de 14

Leontxo García
Leontxo García
Irún -
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