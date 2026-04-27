Cuartos de final de la Liga MX: partidos, horarios y dónde ver la liguilla del Clausura 2026

Partido entre Cruz Azul y Necaxa, el 26 de abril, en Ciudad de México.

La fase final del fútbol mexicano arranca el sábado con los reflectores puestos en la serie entre Pumas y América

La Liga MX busca un nuevo campeón. La fase final del torneo, una liguilla atípica que se jugará sin seleccionados nacionales debido al inicio de la concentración del Tri de cara a la Copa del Mundo, cuenta por primera vez en dos años con los cuatro equipos de mayor tradición y convocatoria en el país: América y Pumas, que se enfrentarán por el pase a las semifinales, además de Guadalajara y Cruz Azul, que se disputarán un lugar entre los mejores cuatro frente a Tigres y Atlas, respectivamente. La gran final, pactada para disputarse el 21 y 24 de mayo, significa el último escalón del torneo doméstico antes del arranque de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio.

Pumas (1) - América (8)

El duelo más atractivo de los cuartos de final reedita una de las rivalidades más intensas del balompié nacional: los Pumas de la UNAM, el equipo revelación del torneo dirigido por Efraín Juárez, se enfrentan a un alicaído América, octavo lugar general, por un boleto a la semifinal. El cuadro del Pedregal, líder general, se presenta como amplio favorito tras firmar el mejor torneo corto de su historia con 36 puntos ante el rival acérrimo.

Ida : Domingo 3 de mayo, 17.00 horas en el Estadio Banorte (Ciudad de México)

Vuelta: Domingo 10 de mayo, 19.15 horas en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México)

Guadalajara (2) - Tigres (7)

El Guadalajara será el equipo más afectado por la larga concentración del Tri rumbo a la Copa del Mundo. A la espera de la convocatoria oficial de Javier Aguirre, una primera lista confeccionada únicamente con jugadores que militan en la liga mexicana, las Chivas perderán al menos a cuatro jugadores para el momento decisivo del torneo. Se trata de un hándicap que jugará a favor de los Tigres, séptimos generales tras una temporada de altibajos, pero con la calidad suficiente para tomar el control de la serie y retar al que hace poco fungía como el gran favorito para levantar el título.

Ida : Sábado 2 de mayo, 17.00 horas en el Estadio Universitario (Monterrey)

Vuelta: Sábado 9 de mayo a las 19.07 horas en el Estadio Akron (Guadalajara)

Cruz Azul (3) - Atlas (6)

Cruz Azul afronta la liguilla con nuevo entrenador tras el despido del argentino Nicolás Larcamón apenas una semana antes de los cuartos de final. La polémica decisión de la directiva cementera ha dirigido todas las miradas sobre la figura de Joel Huiqui, entrenador interino que dirigirá su primera liguilla con apenas un partido al frente del club. Enfrente tendrá al Atlas de Diego Cocca, el técnico que regresó a los rojinegros a los primeros planos y con el que obtuvieron el bicampeonato del Apertura 2021 y Clausura 2022.

Ida : Sábado 2 de mayo, 21.15 horas en el Estadio Jalisco (Guadalajara)

Vuelta: Sábado 9 de mayo, 21.15 horas en el Estadio Banorte de Ciudad de México)

Pachuca (4) - Toluca (5)

Una serie de malos resultados relegaron al Toluca, bicampeón vigente, a la quinta posición en el cierre del torneo regular después de pelear por los primeros sitios durante todo el semestre. El cuadro de Antonio Mohamed continúa con vida en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf y deberá dosificar esfuerzos para medirse al Pachuca, un club que se coló entre los cuatros primeros y cerrará los cuartos de final en casa.