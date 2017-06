Los discos más vendidos de 2017 en Internet (en España)

Anclado en un aura nostálgica, el disco de vinilo se ha hecho un hueco en el mercado: para finales de 2017 se estiman ventas de alrededor de 1.000 millones de dólares. Su sonido único y de calidad genera un gran afán de coleccionismo. Este año, la banda de referencia de la música indie española, Los Planetas, lideran las ventas online de discos de vinilo, con su último trabajo Zona temporalmente autónoma. Y eso que salió al mercado el 24 de marzo. Tal es su éxito, que está en el undécimo puesto de los discos de música más vendidos en Internet en formato CD y vinilo de 2017 según los datos aportados por Amazon, El Corte Inglés y FNAC a EL PAÍS Escaparate.

En la categoría de ventas de vinilos en las tres compañías anteriormente mencionadas, le siguen los míticos The dark Side of the moon y Wish you were here, ambos de Pink Floyd. Metallica logra colocar su más reciente producción en el ‘top 10’ de ventas con Hardwired…to self-destruct. El álbum más icónico de Michael Jackson, Thriller, también se hace un hueco en este ranking.

1. Zona temporalmente autónoma, de Los Planetas. Compra por 23€ en El Corte Inglés.

2. The dark side of the moon, de Pink Floyd. Compra por 20€ en Amazon.

3. Wish you were here, de Pink Floyd. Compra por 24€ en El Corte Inglés.

4. Thriller, de Michael Jackson. Compra por 17€ en Amazon.

5. You want it darker, de Leonard Cohen. Compra por 18€ en El Corte Inglés.

6. 19 días y 500 noches, de Joaquín Sabina. Compra por 20€ en El Corte Inglés.

7. Blue and lonesome, de The Rolling Stones. Compra por 31€ en Amazon.

8. Hardwired…to self-destruct, de Metallica. Compra por 30€ en Amazon.

9. Sgt. Pepper´s lonely hearts club band, de The Beatles. Compra por 36€ en El Corte Inglés.

10. The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars, de David Bowie. Compra por 22€ en Amazon.