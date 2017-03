37 frases escuchadas en ‘First dates’ que si te las dicen en la calle te levantas y te vas

Una primera cita suele generar un estado de nerviosismo que pone difícil elegir las palabras adecuadas. Pero una cita a ciegas lo que provoca es un brote de sudores fríos que hace que articular palabra cueste más que correr una media maratón. First dates, el programa de citas emitido en Cuatro, es la prueba de que, a pesar de las buenas intenciones, meter la pata durante el cortejo es muy sencillo.

Carlos Sobera, presentador del espacio televisivo, se convierte en un aliado para los participantes que acuden cada día con la esperanza de encontrar a su media naranja. "Buscan complicidad, porque están pasando por un momento muy inseguro y necesitan compartir las emociones que están sintiendo", explica Sobera en una entrevista concedida a EL PAÍS.

La acción calmante del presentador no tarda en surtir efecto y las parejas que acuden a cenar al restaurante de First dates terminan entablando conversaciones inspiradoras para el espectador. Sin embargo, en el caso de algunos participantes, la presión de enfrentarse a una primera cita con un desconocido, bajo la vigilancia de un buen puñado de cámaras, termina por sacar frases desafortunadas.

Dentro de poco (en abril) el programa cumple un año, siempre con una buena audiencia. En ICON nos hemos visto un buen puñado de ellos y hemos seleccionado frases que si alguien las escucha fuera del contexto del programa probablemente se levantarían y abandonarían a la persona de enfrente...



- "El tema de que tengas una hija me echa para atrás, como seguro te habrá pasado en otras citas" (David, 41 años).



- "Yo es que, ya te digo: soy una terremoto. Y a ti te veo un poco parado, ¿no?" (Patricia, 38 años).



- "Quiero una chica que sea aseada, que lleve los dientes limpios y el pelo limpio. Yo soy aseado, aunque no me depilo" (David, 30 años).



- "¿No te gusta el reggaeton? Porque si no te gusta te mato, ¿eh?" (Manu, 19 años).

Una de las parejas de 'First dates' conociéndose durante la cena. Cuatro

- "Tiene un buen escote. No sé cómo he podido evitar no mirar" (David, 41 años).

- "Yo me identifico con Jane. Me gusta ir en taparrabos, tirarme en liana... la vida salvaje. Necesito un Tarzán" (Arantxa, 39 años).



- "Me gustan mucho los extranjeros. Me parece un punto a favor. Son más interesantes" (Arantxa, 39 años).



- "Yo creo que el hombre manda porque es más fuerte. La fuerza es lo esencial" (Omar, 20 años).



- "Le cuesta pillar los chistes. Pero eso es bueno, que sea cortita" (Luis Miguel, 24 años).



- "Si ya me cuesta mantener un teléfono móvil, ¡imagínate un hijo!" (Tomás, 31 años).



- "Está buena. Es lo primero que he pensado" (Luis Miguel, 24 años).



- "En esas tetas me puedo echar una siesta magnífica" (Luis Miguel, 24 años).



- "No me ha gustado que no lleve tatuajes. Me gustan los malotes con tatuajes" (Carmen, 22 años).



- "Yo quiero un pivón que sea divertida" (Luis Miguel, 24 años).



- "No tengo ni para empezar. Es muy delgado" (Judit, 39 años).



- "No sé si me gustan más las cervezas o las mujeres" (Francisco, 24 años).



- "Qué cara de bobo tiene" (Patricia, 22 años).



- "Soy un tipo del montón, sin pretensiones y cansado" (Miguel, 56 años).



- "Me encanta la película Un tranvía llamado deseo. Me siento muy identificado con su protagonista, una persona con desequilibrios" (Adriá, 27 años).

- "¿Cómo te llamabas? Se me ha olvidado..." (Rubén, 27 años).

- "A veces me pasan fenómenos extraños. Yo creo que hay que dejarse llevar por las fuerzas paranormales" (Rubén, 27 años).

- "Soy la reina de las tarimas, hasta mis amigas flipan conmigo. Pero yo lo merezco y lo valgo" (Elisa, 18 años).

- "Yo sé cómo huele el color verde" (Elisa, 18 años).

Unos participantes en 'First dates' que no saben si reír o cambiar de acompañante. Cuatro

- "Me gusta un hombre fuertote, que se cuide. Futbolista y trabajador. Los futbolistas me atraen, tienen algo que me gusta (Lorena, 19 años).

- "Le puse los cuernos a mi ex y cuando me vio el chupetón le dije: 'Me ha picado una avispa y soy alérgico" (Joan, 19 años).



- "Bebo calimocho, pero de tu vaso no, a ver si me vas a pegar algo" (Victor, 33 años).

- "Me parece una guarrada eso. Un blog de sexo pienso que es para mentes muy sucias” (Victor, 33 años).

- "Tú no eres modelo: eres una tía gorda que quiere ser modelo" (Albert, 30 años).

- "Yo soy adicto a los polos" (Daniel, 19 años).

- "Estoy en proceso de ponerme metrosexual" (Marco Antonio, 35 años).

- "Soy virgen (...) Esperaba a hacer el amor, no sexo por sexo" (Marco Antonio, 35 años).

- "Estoy soltero porque cuando veo a una mujer me pongo nervioso, empiezo a decir tonterías y la cago" (Raúl, 31 años).

- "Dicen que estoy un poco loca, pero yo creo que no. Vivo la vida" (Emi, 28 años).

- "Dame 10 minutos, porque ahora al principio voy a ser lo más tonto que te has encontrado. Luego seré igual de tonto, pero un tonto suelto" (Raúl, 31 años).

- "Soy una persona muy normal, más simple que un Seat Panda" (Pedro, 42 años).

- "Tengo una habitación del vicio. Tengo una recreativa, todas las consolas, cómics, figuras..." (Raúl, 31 años).

- "Prefiero un tío que sea chulo a que sea un aburrido" (Begoña, 18 años).