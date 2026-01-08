Ir al contenido
En vídeo
Una persona protesta frente al Consulado de Estados Unidos en Nuuk, Groenlandia, el 14 de marzo.Foto: Joe Raedle / Getty Images | Vídeo: EPV
ESTADOS UNIDOS

Comprar o tomar por la fuerza: las opciones con las que Trump ha amenazado a Groenlandia

La soberanía de un territorio solo se adquiere mediante un tratado de cesión entre los estados implicados, como muestra el precedente de las islas vírgenes danesas, mientras que el uso de la fuerza podría activar la cláusula de defensa mutua

El País
