Comprar o tomar por la fuerza: las opciones con las que Trump ha amenazado a Groenlandia

La soberanía de un territorio solo se adquiere mediante un tratado de cesión entre los estados implicados, como muestra el precedente de las islas vírgenes danesas, mientras que el uso de la fuerza podría activar la cláusula de defensa mutua