En vídeo
Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri durante la entrevistaVídeo: EPV
Series TV

Los protagonistas de Percy Jackson: “Si tuviéramos tiempo de ir al colegio y luego a grabar, sería más fácil para nosotros”

Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri se enfrentan a un test que pone a prueba su conocimiento sobre mitología griega tras el estreno de la serie de Disney+ 0’Percy Jackson y los dioses del Olimpo’

Isabel Aranda
