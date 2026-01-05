Ir al contenido
En vídeo
Manifestantes ondean banderas de Venezuela frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan de Estados Unidos el 5 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Ataque de Estados Unidos a Venezuela

¿Cuál es el futuro de Venezuela?

Los periodistas de EL PAÍS Guillermo Altares y Francesco Manetto analizan las consecuencias del ataque de EE UU a Venezuela

El País
Así ha sido el traslado de Nicolás Maduro de la cárcel al tribunal federal de Nueva York donde comparecerá ante el juez

El País

De la pista de aterrizaje a una cárcel en Nueva York: el recorrido de Nicolás Maduro "que raya lo cinematográfico"

Felipe Larach

  1. Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
  2. El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
  3. Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela por la Asamblea Nacional
  4. Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”
  5. Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro
