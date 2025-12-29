Ir al contenido
Una manga marina irrumpe en el Puerto de Mazarrón.Foto: @_nataliamarin | Vídeo: EPV
Meteorología

El momento en el que una manga marina toca tierra en Mazarrón provocando daños materiales en el mobiliario urbano

Los desperfectos reportados afectan principalmente a piezas de embarcaciones, terrazas de bares y toldos

El País
