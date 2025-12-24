Ir al contenido
El rey Felipe VI, durante su discurso de Navidad 2025.
DISCURSO DE NAVIDAD DEL REY

Así ha sido el mensaje de Navidad 2025 del rey Felipe VI

El monarca ha ofrecido su tradicional discurso de Nochebuena y lo ha hecho de pie desde la Sala de Columnas, donde hace 40 años se firmó la adhesión de España a la Unión Europea

El País
