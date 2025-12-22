Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Candidatos a las elecciones en Extremadura. De izquierda a derecha, María Guardiola (PP), Óscar Fernández (VOX), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), e Irene De Miguel (UPex)Vídeo: EPV
Elecciones Extremadura

Vídeo|Los resultados de las elecciones en Extremadura en cuatro titulares

Del triunfo de María Guardiola, pasando por el crecimiento de Vox, hasta la caída del candidato del PSOE

El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Alberto Núñez Feijóo

La broma de Feijóo sobre la costa de Galicia y Andalucía: “Los andaluces no saben contar”

El País

Un Gobierno, dos opiniones: claves del balance de Sánchez (y la respuesta de Sumar)

EL PAÍS | Madrid

Archivado En

_

Lo más visto

  1. Resultados de las elecciones en Extremadura, en directo | Gallardo, tras el batacazo electoral del PSOE: “El resultado es malo, muy malo”
  2. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  3. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  4. Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
  5. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
_
_