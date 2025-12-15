Ir al contenido
Las autoridades inspeccionan el lugar de los hechos en la madrugada del lunes 15 de diciembre de 2025, tras un tiroteo ocurrido el domingo en la playa Bondi Beach de Sídney.Foto: Mark Baker (AP) | Vídeo: EPV
Tiroteo en Australia

Un testigo graba la celebración previa y el inicio del ataque en Sídney

Dos hombres abrieron fuego contra los asistentes a una fiesta de Jánuca, dejando al menos 15 muertos

El País
Más información

El atentado en Sidney durante la festividad judía del Jánuca

El País | Madrid
Atentado Sydney

Un testigo del atentado en la playa de Sídney: “Vi un cerebro en el suelo, sangraba mucho”

El País

