Un primer convoy con cinco toneladas de insumos médicos arriba a Cuba en medio de las tensiones con Estados Unidos

Las autoridades cubanas aplaudieron este miércoles la llegada al aeropuerto de La Habana de un convoy procedente de Europa cargado con cinco toneladas de ayuda humanitaria valorada en 500.000 euros. La iniciativa, impulsada por la organización Internacional Progresista y apoyada por personalidades como la activista sueca Greta Thunberg, pretende aliviar la crisis que golpea a los cubanos en medio de fuertes tensiones con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien exige un cambio de timón en el liderazgo de la isla. “Esto demuestra la magnitud de la batalla que en el mundo se da hoy por Cuba, que es darla por ese ejemplo que representamos”, dijo Rodrigo Zarza, director para Europa del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista cubano, informó de que el vuelo NO230 de la Aerolínea Neos aterrizó en la capital con cinco toneladas de insumos médicos, “que serán distribuidos en coordinación con las instituciones cubanas”. La iniciativa forma parte “de una campaña que se llevó a cabo en diversos países, y en la que colectivos solidarios y unas 700 personas, a título individual, ofrecieron sus aportes”, según el medio cubano. La ayuda, denominada Let Cuba Breathe, salió desde Italia el 17 de marzo, como parte del Convoy Nuestra América a Cuba, un movimiento internacional que pretende romper el bloqueo económico impuesto sobre la isla por Washington.

“Nos estamos movilizando hacia Cuba, llevando ayuda humanitaria crítica para su pueblo. La Administración Trump está asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, los vuelos e insumos esenciales para la supervivencia. Las consecuencias del asedio estadounidense son letales, para recién nacidos y padres, para los ancianos y los enfermos. Por eso estamos movilizándonos por aire, tierra y mar en solidaridad con el pueblo cubano. Desde su lanzamiento, hemos recibido un apoyo abrumador de comunidades de todo el mundo, comprometidas con romper el bloqueo criminal de EE. UU. Ahora les damos la bienvenida a esta misión histórica, ampliando la coalición de una pequeña flotilla a un convoy global que convergerá en La Habana”, dijeron los organizadores de esta iniciativa.

La Internacional Progresista informó que también arribaron a Cuba 120 representantes de diecinueve países, entre ellos integrantes de movimientos políticos, sindicatos y cuatro eurodiputados. Los insumos médicos serán distribuidos por el Gobierno cubano en cuatro hospitales de la capital. Las autoridades recibieron, además, paneles solares y sistemas fotovoltaicos.

Este es el primer arribo a suelo cubano de varias embarcaciones que forman parte del Convoy Nuestra América, el proyecto humanitario impulsado por Internacional Progresista para llevar “ayuda crítica” al pueblo cubano, según esa organización. El próximo 21 de marzo se espera que arriben a La Habana varias embarcaciones procedentes de México como parte de este convoy, con un grupo de voluntarios y “comida, medicina y suministros esenciales” para la isla, de acuerdo con un comunicado de los organizadores citado por EFE. En total, los organizadores esperan entregar 20 toneladas de alimentos y medicinas. La activista Thunberg dijo que apoya la iniciativa porque “la solidaridad internacional es la única fuerza suficientemente poderosa para oponerse a figuras imperiales como Trump y [el primer ministro israelí Benjamín] Netanyahu que preferirían ver nuestros derechos fundamentales en ruinas”.

La ayuda llega en un momento de ahogo para los cubanos, que se enfrentan a una economía colapsada, aquejada de males como los apagones de hasta 18 horas, jornadas enteras sin servicio de agua, una inflación rampante del 10%, escasez de alimentos, salarios de hambre y donde el dólar se traga los pesos cubanos. Tras el ataque en Caracas del 3 de enero que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump afirmó que “ese sistema no es bueno para Cuba, de Cuba terminaremos hablando, porque es una nación fallida”. También aseguró que pretendía “ayudar a la gente en Cuba” y “a las personas que fueron obligadas a salir de Cuba y [que están] viviendo en este país”. En la intervención estadounidense en Venezuela murieron 32 soldados cubanos, 21 combatientes del ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El régimen cubano los ha despedido como héroes.