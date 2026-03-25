‘Una Casa Blanca’: el surrealismo de la administración Trump en formato ‘podcast’

La corresponsal de la SER en Washington, Sara Canals, analiza la actualidad de la superpotencia en un formato flexible que le permite hablar igual de abuelas MAGA que de espías

Sara Canals (Andorra, 35 años) comenzó a finales de 2022 a cubrir para Cadena SER información desde Washington. Desde hace unas semanas, también se encarga del podcast Una Casa Blanca (SER Podcast). Con él aborda y analiza en profundidad temas en torno a la institución que no aparecen en la sección de noticias de última hora.

En episodios de entre 10 y 20 minutos, la periodista va de lo casual a lo estructural para contar cómo las decisiones que se toman en la institución afectan a sus ciudadanos. En uno de ellos, comienza contando qué se puede comer en la sala de prensa de la Casa Blanca y termina desarrollando qué es el proyecto MAHA, Make America Healthy Again, que hace de la nutrición una de las prioridades del proyecto político de Trump.

El origen de este podcast se remonta a pocos meses después del inicio del segundo mandato de Trump, que Canals define a EL PAÍS en conversación telefónica desde la capital estadounidense como un periodo “abrumador”. Pero el título del proyecto, con artículo indefinido singular femenino, muestra la posibilidad de perdurar en el tiempo, “que no trate solo sobre Donald Trump y quizá pueda seguir con otra persona en la presidencia”, plantea la corresponsal.

En sus hasta ahora cinco capítulos, Una Casa Blanca ha mantenido un formato abierto, que se adapta a cada temática que trata. Y, aunque la idea es desarrollar asuntos en profundidad, su estructura flexible también le permite adaptarse a la actualidad en el último momento, como en el episodio dedicado al ataque a Irán.

Sara Canals es corresponsal en Washington para Cadena SER desde 2022.

La entrega más reciente se centra en una abuela ex-MAGA. Se trata de Pamela Hemphill, de 72 años. Canals ha hablado con ella. El 6 de enero de 2021 participó en el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Recorrió más de 3.000 kilómetros, desde Idaho hasta Washington, con la aspiración de ver a Donald Trump pronunciar su último discurso. Nunca se habría imaginado que acabaría en medio de una insurrección, herida, y que la justicia la condenaría por ello. Cinco años después asegura que ha abierto los ojos y que ha salido de lo que ella define como “la secta del trumpismo”.

La corresponsal de Cadena SER ya está preparando un episodio sobre exespías. “Washington es una de las ciudades del mundo con mayor volumen de ellos”, recuerda. “Una de ellas ha dejado de serlo y ahora se dedica a ser guía en tours especializados en espionaje”. Contarán en el podcast cómo la llegada de Trump al poder ha afectado a los servicios secretos.

Gracias al género del podcast, Sara Canals ha encontrado “una forma más personal y cercana“ de ejercer su profesión, “sin perder el tono informativo y de seriedad”, dice. “En la radio, a menudo tienes 50 segundos para contar lo que ha ocurrido. Aquí puedo ser más natural, aunque eso dé un poco de miedo, y a la vez me obligo a tener la mente abierta”.

Canals comenzó como corresponsal de Cadena SER en Washington con Joe Biden como presidente y lo sigue siendo en los días en los que Trump nombra a Erika Kirk, Miss Arizona 2014 y viuda de influencer ultraconservador Charlie Kirk, miembro del consejo directivo de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Al comparar el cambio de mandato, ¿considera a la Casa Blanca de Trump es una institución funcional? “Lo es a medias, porque funcional termina siéndolo de un modo u otro, pero ¿de forma legítima?“, repregunta. “Que el actual presidente tome algunas decisiones sin la aprobación de Congreso es algo que escandaliza a parte de la sociedad estadounidense. Y ya hay jueces que empiezan a tumbarle algunas de esas decisiones”, comenta.

Hablando de nombramientos disparatados. Canals recuerda que hace unas semanas, mientras estaba en Los Ángeles cubriendo los premios Oscar, intentó hacer un episodio centrado en los embajadores especiales de Hollywood que nombró Trump a principios de 2025. Son tres actores que llevan años apoyado de forma pública al presidente: Silvestre Stallone, Jon Voight y Mel Gibson. “He intentado que el departamento de comunicación de la administración Trump me explique qué han hecho en este tiempo en ese cargo. No me han negado la petición, simplemente me dicen que no han sido capaces de descubrirlo”, apunta la periodista.

Otra de las cosas que más llama la atención a Canals de esta Casa Blanca es la forma de comunicar sus decisiones ”no solo ante la opinión pública, también de puertas para adentro”, especifica. Hay veces que el acceso a la sala de prensa se llena de carteles protagandísticos, desvela. “En los dos años en los que cubrí el mandato de Joe Biden no vi algo así. Nunca olvidaré que, tras el asesinato de Charlie Kirk, la administración Trump instaló una pantalla gigante en la sala de prensa para emitir en directo la primera aparición pública de Erika Kirk“, recuerda. “De lo que no hay duda es de que saben cómo hacer llegar un mensaje”, concluye la corresponsal.