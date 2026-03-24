Movistar Plus+ lanza un nuevo plan gratuito con parte de su contenido original

Este martes, Movistar Plus+ lanza Plan Gratuito, un nuevo plan con el que pretende hacer más accesibles sus contenidos originales de forma gratuita a todo el mundo. Para acceder a él solo será necesario descargarse la app de Movistar Plus+ y registrarse con un correo y una contraseña, sin coste. En él, estará disponible buena parte del contenido de la plataforma de pago, como todos los programas de entretenimiento de producción propia, como Ilustres ignorantes, El consultorio de Berto o Leo Talks. También se podrán ver programas deportivos (no el deporte, que seguirá siendo de pago) como El día después o Eurofighters.

Esta opción, que se suma a la posibilidad de contratar la televisión de Telefónica en un pack con fibra y móvil o de suscribirse a la plataforma de forma independiente por 9,99 euros, permite también ver los primeros episodios de las series originales de Movistar Plus+, incluidas las de estreno, como será el caso de Por cien millones. También se incluyen los primeros episodios de las series de no ficción, como el true crime de Carles Porta. La oferta de este Plan Gratuito se completa con un canal que ofrecerá eventos en directo, como las previas de los partidos de la Champions.

De esta forma, Movistar Plus+ quiere facilitar el acceso a sus contenidos para que el público pueda acercarse a ellos y conocerlos de primera mano. Entre los programas que incluirá, están los deportivos Universo Valdano, Bakalá, Locos por el golf o Deporte Plus, además de las previas y los espacios postpartidos.

En el territorio del entretenimiento, ofrecerá temporadas completas y estrenos simultáneos de sus espacios de referencia, como Ilustres ignorantes, Leo Talks, El consultorio de Berto o Moderneces, además de incluir títulos antiguos como La resistencia, Showriano, Martínez y hermanos o Late Motiv. Entre las series originales, se podrá ver el primer episodio de ficciones como Querer, Rapa, Poquita fe, El inmortal, La Unidad, Celeste o La mesías. Y en no ficción, el comienzo de Luz en la oscuridad, La última llamada, Las Berrocal, Alaska Revelada, Lola o Raphaelismo.

El lanzamiento llega pocos días después de que la plataforma anunciara los resultados de 2025, año en el que sumaron 278.000 suscriptores nuevos, lo que supuso un crecimiento interanual de un 7,9%. En 2024, incorporaron 94.000 clientes, por lo que el ritmo de crecimiento en 2025 prácticamente se triplicó.