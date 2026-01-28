Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
NETFLIX

Netflix anuncia una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo con el apoyo de la familia

La miniserie estará producida por Bambú Producciones (’El caso Asunta’)

Agencias
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Netflix ha anunciado este miércoles que próximamente comenzará en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel. El cuerpo de la joven sigue desaparecido.

La miniserie, según confirma la plataforma, se llevará a cabo con el apoyo de la familia de Marta del Castillo y aún se desconoce el título de la producción.

Netflix señala que la miniserie estará producida por Bambú Producciones (El caso Asunta), en colaboración con La Claqueta PC y con el apoyo de la familia de Marta del Castillo, y adaptará a ficción el caso que conmocionó a la sociedad española en 2009.

La plataforma ya lanzó en 2021 la docuserie ¿Dónde está Marta?, que analiza en tres episodios la desaparición y asesinato de la adolescente. La serie repasa el caso sin resolver, las múltiples versiones del asesino confeso Miguel Carcaño, y la búsqueda del cuerpo por parte de la familia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Destornillador eléctrico con luz LED y empuñadura de goma. COMPRA POR 19,12€ (32% DE DESCUENTO)
escaparate
Parches de ojos para reducir bolsas y ojeras (24 pares). COMPRA POR 17,09€ (22% DE DESCUENTO)
escaparate
Set de 4 portaembutidos. Aptos para congelador, microondas y lavavajillas. COMPRA POR 12,99€
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_