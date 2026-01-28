Netflix anuncia una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo con el apoyo de la familia
La miniserie estará producida por Bambú Producciones (’El caso Asunta’)
Netflix ha anunciado este miércoles que próximamente comenzará en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel. El cuerpo de la joven sigue desaparecido.
La miniserie, según confirma la plataforma, se llevará a cabo con el apoyo de la familia de Marta del Castillo y aún se desconoce el título de la producción.
Netflix señala que la miniserie estará producida por Bambú Producciones (El caso Asunta), en colaboración con La Claqueta PC y con el apoyo de la familia de Marta del Castillo, y adaptará a ficción el caso que conmocionó a la sociedad española en 2009.
La plataforma ya lanzó en 2021 la docuserie ¿Dónde está Marta?, que analiza en tres episodios la desaparición y asesinato de la adolescente. La serie repasa el caso sin resolver, las múltiples versiones del asesino confeso Miguel Carcaño, y la búsqueda del cuerpo por parte de la familia.
