Así serán los anuncios en WhatsApp

Se trata de la noticia que probablemente nadie quería escuchar pero que todo el mundo daba por inevitable: WhatsApp tendrá publicidad y los anuncios llegarán, finalmente, en 2020. Pese a que inicialmente se prometió que nunca contaría con publicidad, la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook derivó en un cambio de rumbo en la compañía. Su fundador, Jan Koum, llegó a asegurar en 2014 que, desde que nació la empresa, tenían claro "que incorporar publicidad sería algo muy negativo”. Sin embargo, Mark Zuckerberg y su equipo querían comenzar a rentabilizar la millonaria adquisición y el choque de trenes fue inevitable: Koum abandonó la compañía en abril de 2018.

Facebook transformó el modelo de negocio, mediante el cual los ingresos llegaban por la compra de la app (sí, WhatsApp fue una vez de pago), para convertir el servicio en totalmente gratuito… temporalmente. Se confirma el popular dicho que afirma que cuando algo es gratis en internet, el producto es el propio usuario ,y ha sido en el marco del Facebook Marketing Summit que se está celebrando en Róterdam donde se han mostrado los primeros anuncios y se ha confirmado que llegarán el año que viene.

Publicidad en los ‘estados’

La buena noticia es que, como ya se sabía, no habrá por el momento anuncios en los propios chats, sino que se ubicarán en los estados, una medida menos invasiva puesto que no todo el mundo los visita. En cuanto al aspecto y funcionamiento, serán muy similares a los que ya estamos habituados en las Historias de Instagram: los anuncios aparecerán intercalados y podrán descartarse o hacer clic sobre ellos para solicitar más información. Con todo, la compañía no ha descartado que en un futuro no muy lejano se puedan insertar anuncios dentro de las propias conversaciones.

Por el momento, Facebook ha comenzado a mostrar un nuevo formato de mensajes ‘enriquecidos’ orientado a las empresas en los que se insertará la publicidad. Este avance llega poco después de que el mismísimo Mark Zuckerberg avance las intenciones de la firma de integrar en una sola plataforma a WhatsApp, Instagram Direct y Messenger, sin duda con vistas a presentar un único producto a los potenciales anunciantes.