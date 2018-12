¿Podrías vivir un año sin ‘smartphone’ a cambio de 80.000 euros?

¿Cuánto tiempo podrías pasar sin sin mirar Whatsapp, ojear las fotos de Instagram o sacarte un selfie con el móvil? Cada vez son más las personas que no se separan de sus smartphones. La empresa de aguas vitaminadas Vitaminwater ha propuesto un reto a al respecto a los ciudadanos estadounidenses. La compañía ofrece un premio de 100.000 dólares —unos 80.000 euros— a quien sea capaz de estar 365 días con un teléfono de 1996 y sin usar bajo ningún concepto ningún smartphone.

“¿Sabías que una de cada dos personas dice que no podría vivir sin su smartphone?”, pregunta la compañía en su página web. Este concurso, según la empresa, ofrece una gran oportunidad para acabar con la adicción al teléfono. La persona que optará a este premio será la ganadora de un concurso que la compañía ha lanzado en las redes sociales.

Los participantes deben residir en Estados Unidos, tener más de 18 años y usar un smartphone a diario antes del inicio del certamen, tal y como indica la empresa en las bases del concurso. Además, deben publicar antes del 8 de enero de 2019 un tuit o un post en Instagram con los hashtags #nophoneforayear y #contest. En esta publicación, el usuario debe explicar en qué ocupará el tiempo que normalmente gastaría con su smartphone.

El reto ya se ha hecho viral en las redes sociales. El tuit en el que la compañía anuncia el concurso ya cuenta con casi 2.000 retuits, 5.000 me gusta y cerca de 9.000 comentarios. Miles de usuarios, incluso de fuera de EE UU, comentan en Twitter e Instagram en qué invertirían su valioso tiempo. Hay quienes lo dedicarían a viajar, entrenar para correr maratones o pasar más tiempo con su familia.

“Uno de mis niños me preguntó una vez: ‘¿Cuántos me gusta tiene mi foto?’ ¡Entiendo lo que hacéis aquí y me gusta! Pasaría el tiempo extra con escuchando las historias de mi familia”, explica una usuaria en un tuit. También hay quienes piden que el ganador sea algún miembro de su familia porque echan de menos pasar tiempo con él: “¡Por favor, escoged a mi madre! Mis hermanos y yo no recibimos tanta atención de ella como nos gustaría. Si ella hiciera este reto, por fin pasaríamos el tiempo que nos merecemos con nuestra mamá”.

Para algunos, no tener un smartphone no supondría un gran cambio en su vida. Es el caso de una estudiante de enfermería: “Básicamente no tengo vida en este momento. Mi vida durante los próximos dos años gira en torno a completar el programa. Por lo tanto, puedo abandonar mi teléfono inteligente durante un año. Necesito concentrarme al 100%”.

Nuevos retos

También están los usuarios que se fijan nuevos retos como leer 365 libros en un año o construir con el dinero del premio un parque en el que estuviera prohibido utilizar teléfonos. Mientras tanto, otros reflexionan en sus publicaciones sobre cómo ha cambiado el mundo en la última década con la irrupción de las nuevas tecnologías. “Los fotógrafos solían mostrar su trabajo en galerías. Los músicos solían ofrecer conciertos reales. Los viajeros solían aprender algunas palabras de los países en los que se encontraban, sabían cómo leer mapas, pedir direcciones, comida y transporte”, explica en Instagram un usuario que es músico y fotógrafo en una publicación de una foto con su novia.

Si él ganara el concurso, invertiría su tiempo “en hacer cosas reales en lugar de virtuales”: “Tocar música en lugar de hablar de música en Facebook, hacer fotos en lugar de compartir todo en Instagram, disfrutar de esta belleza [su novia] solo conmigo mismo en lugar de mostrar en las redes cuánto disfruto su compañía con personas a las que realmente no les importa. Sin un teléfono inteligente, podría regalarle la boda que se merece”.

Estos son solo algunos ejemplos de las miles de publicaciones de usuarios de Twitter e Instagram. Cada participante puede enviar hasta cuatro propuestas. Un jurado elegirá al ganador del concurso antes del 22 de enero teniendo en cuenta la creatividad y originalidad de las propuestas, la corrección ortográfica, si se ajustan a los valores de la marca, si son graciosas y si incluyen fotografías o vídeos de alta calidad.

El ganador tendrá prohibido durante un año tanto los smartphones como las tabletas de sus amigos. Pero sí podrá usar portátiles, ordenadores y dispositivos inteligentes como Google Home o Amazon Echo. Una vez transcurrido el año, el ganador deberá someterse a una prueba de detección de mentiras para cerciorar que ha cumplido el reto. Si ha aguantado los 365 días, ganará 100.000 dólares. Pero en el caso de que solo haya estado sin smartphone seis meses, obtendrá 10.000 dólares De ser así, ganará 100.000 dólares. Si solo aguanta seis meses, 10.000 —unos 8.800 euros—. Y tú, ¿cuánto aguantarías?