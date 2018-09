Así puedes saber si tu hijo usa videojuegos de forma segura

La vida digital es cada vez más intensa para muchos niños y adolescentes. Uno de los universos virtuales más en auge entre los menores de edad es Roblox, una plataforma online gratuita que permite a los usuarios crear sus propios videojuegos y no solo elegir y participar en uno de ellos. Roblox, creado en 2005, es todo un fenómeno en EE UU, donde entre los niños menores de 13 años es mucho más popular que Netflix o Youtube, según datos de la propia compañía. Actualmente la plataforma cuenta con 70 millones de usuarios diarios en todo el mundo y quiere crecer más. En España, ya ha conquistado a casi un millón de jugadores.

Algunos expertos en el uso de las nuevas tecnologías por parte de menores aseguran que Roblox favorece la creatividad y potencia la imaginación de los niños. La comunidad de usuarios está interconectada y es posible comunicarse a través de chats, lo que también permite socializar, afirman. Pero ante un fenómeno virtual de estas dimensiones también aumenta la preocupación de muchos padres por la ciberseguridad de sus hijos. Roblox asegura que tiene normas de conductas y criterios de seguridad estrictos, además de distintas herramientas de moderación de las actividades online tanto humanas como automatizados. Pero ya ha habido casos de situaciones inapropiadas durante el juego que han afectado a usuarios menores.

La plataforma, junto al Instituto Español de Ciberseguridad (INCIBE) y la asociación para el uso seguro de Internet PantallasAmigas, apela a que los padres se informen y acompañen a sus hijos en el uso de los videojuegos. Para favorecer la concienciación sobre el funcionamiento de Roblox, PantallasAmigas ha realizado una guía de consejos destinada al entorno de los usuarios menores de edad, con la colaboración de la propia compañía y de INCIBE. Estas son algunas de las claves para comprobar que los niños usen los videojuegos de Roblox o de otras plataformas de manera segura:

Conocer las actividades virtuales de los niños. Los expertos recalcan la importancia de que los adultos conozcan los entornos digitales en los que se mueven sus hijos. “La participación de los padres es fundamental para una experiencia divertida y segura en los juegos”, asegura Jose Mateos, director general de Roblox para España y Latino América. “No podemos pensar en las pantallas como una niñera a la que dejar a los niños”, agrega. La guía elaborada por PantallasAmigas sugiere participar alguna vez en los juegos que usa el menor para entender bien cómo funcionan. Jorge Flores, fundador de esta asociación, mantiene que es importante estar al tanto de los nuevos juegos y redes sociales que surgen y que los hijos empiezan a utilizar.

“Los niños nacen con intuición, con estímulos y con una capacidad de aprender muy grande. Pero eso no quiere decir que sepan hacer siempre un uso saludable de los videojuegos”

Flores anima a las familias a que “se busquen la vida” para encontrar la información al respecto. “Hay organizaciones como la nuestra que hablan de las nuevas herramientas, con un criterio de revisión y unas recomendaciones” afirma. También asegura que es posible documentarse a través de Google, Youtube o en la página de INCIBE. “Hay que asegurarse de que el juego sea una actividad que está dentro de la rutina familiar y que sea positiva para todos. Porque lo que es positivo para nosotros, nuestros hijos lo van a imitar”, agrega Cristina Gutiérrez, responsable del programa para menores del Instituto Español de Ciberseguridad.

Tomar conciencia de los riesgos. “Las posibilidades de la red para los niños son infinitas, y las situaciones en las que se pueden encontrar muy variadas y a veces complejas”, asegura Gutiérrez. Flores recuerda que “cuando hay otra personas que comparten la experiencia de juego” pueden surgir “problemas de socialización o de convivencia”. Entre ellos, posibles casos de ciberacoso o incluso el intento por parte de adultos de acercarse a los menores a través de los entornos que usan para aprovecharse de ellos, detalla.

Pantallas Amigas aconseja no permitir a los niños usar videojuegos online donde se puede chatear si no es posible garantizar una supervisión parental. También recuerda que en Roblox y en otras plataformas parecidas es posible gastar dinero real para adquirir una moneda virtual que amplía las posibilidades de juego de los usuarios. Además, aconseja prestar atención a páginas no seguras que piden introducir datos personales o el acceso a las cuentas de las redes sociales. Mateos afirma que Roblox no guarda información reservada de los usuarios y prohibe compartir nombres propios, números de teléfono y direcciones físicas en las chats de la plataforma.

Dialogar con los niños sobre sus experiencias virtuales. “Los niños nacen con intuición, con estímulos y con una capacidad de aprender muy grande. Pero eso no quiere decir que sepan hacer siempre un uso saludable de los videojuegos”, afirma Gutiérrez. Por esas razones, los especialistas consideran importante que haya comunicación entre los menores y las familias sobre el desarrollo de su vida virtual.

Mateos explica que Roblox tiene unas normas de conducta, accesibles en la página web de la plataforma y que se envía automáticamente a los padres de los usuarios menores de 13 años. Los expertos aconsejan leer juntos esas normas y reflexionar sobre ellas.

La guía elaborada por Pantallas Amigas recomienda explicar a los menores el porqué de eventuales ulteriores reglas impuestas de forma personalizada y exponerles la utilidad. Además, invita a expresar la importancia del respeto hacia los demás. También sugiere dialogar sobre los riesgos de la dimensión virtual y fomentar un clima de confianza para que los menores no guarden secretos sobre posibles experiencias desagradables.

Favorecer la variedad en el uso de los videojuegos y vigilar sobre el tiempo que se les dedica. Los especialistas aseguran que es importante favorecer un uso variado de las experiencias digitales. “Distintos videojuegos aportan distintas capacidades”, afirma Flores. Gutiérrez sostiene que no existen pautas establecidas sobre los límites de tiempo máximo que se puede dedicar a los videojuegos, porque depende de cada caso y de la edad del usuario. “Los momentos de tiempo libre se pueden combinar, todo está en que eso resulte saludable y que no le limite hacer otras cosas”, afirma.

Para Flores, es importante no perder nunca la referencia sobre cuánto tiempo se está pasando con un videojuego, sobre todo en el caso de plataformas como Roblox, donde es posible también programar juegos. “El consumo excesivo o abusivo de pantallas está empezando a pasar factura”, alerta.

Aplicar ajustes de seguridad y privacidad. Mateos explica que en Roblox están previstos diferentes medidas de seguridad, configurables desde la cuenta de cada usuario. En el caso de menores de 13 años, se puede activar una serie de controles parentales más estrictos que para los jugadores más mayores. Estos usuarios están también obligados a indicar el email de un adulto cuando acceden por primera vez a la plataforma, para garantizar que los padres o tutores estén informados de su funcionamiento. PantallasAmigas recomienda comprobar que la edad del menor indicada al crear una nueva cuenta sea correcta.

Entre los ajustes de seguridad previstos, Roblox ofrece a los padres de los menores de 13 años la posibilidad de elegir, por ejemplo, si prohibir el acceso del niño a la chats o limitar a las personas con las que puede contactar. También existe un código de seguridad adicional de acceso a la cuenta que no se puede cambiar sin consentimiento expreso del adulto responsable. Un correo electrónico le avisará de cualquier intento de otras personas de modificarlo.

El responsable de Roblox para España recuerda que en la compañía trabajan 550 personas que se dedican las 24 horas a moderar los contenidos creados en la plataforma. Además, asegura que intervienen también mecanismos de inteligencia artificial. Pero no todo está al alcance de las medidas que se toman. “No podemos comprobar la edad de quien está detrás de una cuenta”, admite.

Gutiérrez incide en que “no hay una mecanismo o herramienta que te dé un 100% de seguridad”. En la guía elaborada para padres y madres, se subraya la importancia de que se ilustre a los menores el funcionamiento de todos los ajustes de seguridad y privacidad previstos. Con el tiempo y la mayor responsabilización de los niños, se podrá ir revisando estos criterios, agregan los expertos.

Denunciar las situaciones de riesgo y acudir a los expertos en caso de necesidad. En plataformas virtuales como Roblox están incorporados canales específicos donde se pueden reportar eventuales conductas inapropiadas o peligros potenciales para los menores y reclamar la intervención de un moderador. También existe un servicio gratuito de atención a menores ofrecido por INCIBE, recuerda Gutiérrez. Se trata del número de teléfono 900 116 117, al que se puede llamar para pedir asesoramiento y ayuda por parte de los especialistas.