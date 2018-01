¿Talento innato o aprendido? Los jugadores responden

De vez en cuando tenemos preguntas en torno al sector de los esports que quizás ruedan por redes sociales, en eventos o en los mismos servidores de TeamSpeak o Discord. Así que voy a fisgar para traeros respuestas a aquellas cosas que más os interesa saber.

Por ejemplo, a menudo se pasa por encima de una cuestión que me parece de gran interés cuando hablamos de esports y de jugadores profesionales. Se suele preguntar cómo se prepara un jugador, cómo entrena, qué profesionales tiene alrededor gracias a la organización a la que representa, etc. Los clubes hablan de cazar talentos, de ojear y encontrar a aquellas personas que reúnen las cualidades para poder llegar a ser grandes estrellas, más allá de nuestro país incluso. Tenemos algunos casos de jugadores de renombre que bien por su carrera, por sus logros o por su saber estar, son referencia. ¿Tienen talento innato? ¿Han aprendido a base de trabajar su skill? ¿Qué opinan los propios jugadores de este tema?

"En cuanto a la práctica, lo fundamental es saber cómo ejecutarla. Esto también es un don, ya que tienes que saber de qué manera maximizar tus puntos fuertes y cómo trabajar los débiles"

He querido saber de primera mano sus opiniones y he hablado con varios jugadores de distintas disciplinas. No hace mucho, Esteban ‘AKAWonder’ Serrano nos explicaba en otro artículo que él no se consideraba un jugador con talento, pero sí una persona muy trabajadora y eso le había ayudado a mantenerse en el top 10 de su especialidad: HearthStone.

He querido volver a encontrarme con el jugador vasco Aitor ‘SOKER’ Fernández. Conozco a SOKER bien, de hecho, conozco a SOKER mucho mejor que a Aitor. Yo misma lo fiché junto a todo su equipo en uno de mis proyectos hace cosa de dos años, como ojeadora puedo decir que es un jugador muy interesante, tiene fuerza, pasión, buena actitud, ganas de superarse e indudablemente considero que tiene talento, es una bestia del Counter-Strike y también lo demostró en su paso por la Liga nacional de dicha disciplina, ESL Masters, donde destacó con un gran nivel de juego. Sin duda es un jugador a tener en cuenta por sus cualidades pero, ¿qué opina él?

Respuesta. "Sí, creo que un jugador para llegar a ser profesional ha de tener talento. Mi opinión es que hay varios tipos; uno de ellos lo califico como el innato, que es como tu ADN, y va a condicionar la facilidad y rapidez con la que llegues a ser un buen jugador", nos cuenta Aitor. Y añade: "En cuanto a la práctica, lo fundamental es saber cómo ejecutarla, esto también es un don, ya que tienes que saber de qué manera maximizar tus puntos fuertes y cómo trabajar los débiles, es algo que la gran mayoría no sabe hacer y por lo tanto lo consideraría también un talento".

Leyendo a Aitor entiendo que el componente del talento innato es fundamental, incluso si hay cosas que no sabes hacer de entrada —por ADN como dice él— tienes que tener cierto talento para saber trabajar aquello que no se te da tan bien. Visto así tengo la sensación de que para poder llegar a lo más alto se necesita mucha suerte para que sea un cóctel de éxito.

He preguntado también a Irene ‘iRene’ Sánchez a quien también conozco muy bien, incluso más allá del campo de juego. Amiga, antigua compañera de equipo y una de las figuras femeninas destacadas en Counter-Strike en nuestro país aunque a día de hoy no está en activo. Irene ha jugado con chicas y con chicos , pero independientemente de eso, ¿qué opina ella? En otra entrevista nos comentó que su género había jugado en su contra a la hora de avanzar en este sector, aun así, ¿posee el talento?

R. Creo que tiene que ser una mezcla de las dos cosas, aunque suene a tópico. Para destacar en algo tan popular como son los videojuegos, donde millones de personas juegan y compiten cada vez más, evidentemente, debes tener unas aptitudes que ya de por sí o te hagan destacar o te lo permitan en el futuro, después de mucho trabajo.

Parece que está de acuerdo con Aitor, ¿verdad? Al compás de las aptitudes se encuentran también las actitudes de cada uno, que a fin de cuentas es lo que marcará la diferencia entre los que, a igualdad de talento, llegarán a la cima, y los que quedarán en el camino a pesar de tener la gran suerte de poseerlo.

Si no me equivoco, esto es algo que podríamos aplicar al deporte tradicional y a muchísimos otros sectores. Pero, ¿se puede llegar a la cima con una buena actitud incluso sin tener las mejores aptitudes?

¡Querer es poder! ¿O no?

Envíanos tu pregunta a través de Twitter con el hashtag #PushtheLudum para conocer más en profundidad cómo convertirse en un profesional de los esports.